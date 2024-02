El PSOE culpa al PP de "usar" a Paco de Lucía para esconder los retrasos del conservatorio y el centro de interpretación

La parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal ha calificado de “pantomima” la Proposición No de Ley (PNL) que el Grupo Popular lleva este viernes a la Comisión de Cultura de la Cámara autonómica y que, obviamente, ha sido aprobada por unanimidad, "puesto que ningún grupo, tampoco el Socialista, iba a oponerse a que la Junta apoye actividades para festejar el legado de Paco de Lucía, en el 10º aniversario de su fallecimiento".

A este respecto, los grupos de la oposición sí han dejado claro durante el turno de intervenciones que no tenía sentido “pedir a la Junta que haga lo que ya había anunciado que va a hacer”, y han lamentado que la PNL, defendida por la diputada algecireña Pilar Pintor, tuviera el propósito de “desviar la atención” de todo lo que se está haciendo mal en Algeciras, donde tanto el Centro de Interpretación como el Conservatorio Profesional de Música que llevan el nombre del insigne genio de la guitarra acumulan desde hace años “retrasos injustificables” y el Ayuntamiento “ni pide disculpas ni da explicaciones”.

“Ya está bien de utilizar políticamente la figura y la trayectoria de Paco de Lucía, ya está bien de manosearla de la forma en que se está haciendo, porque ni él ni su familia se lo merecen”, ha comentado Arrabal, que aprovechó su turno de intervención para poner en conocimiento de la Cámara los últimos “despropósitos” acontecidos con los proyectos mencionados.

En relación al centro de interpretación, la parlamentaria socialista reprochó que la “puesta en escena” del pasado martes, con visita del delegado de Turismo incluida, tampoco sirviera para anunciar una fecha concreta para su inauguración y apertura al público, después de 5 años de retraso y de poner en peligro 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos.

“Digan lo que digan, hablamos de unas obras que se han hecho con cargo a la TI de Cádiz, un programa finalizado en diciembre de 2023, pero no así las obras, y ahora nos hablan de una prórroga hasta junio de 2024… ¿Con cargo a qué, a un programa ya cerrado?”, ha detallado Arrabal, insistiendo en que Pilar Pintor debía dar “explicaciones”, y añadiendo que “si algo está claro es que el centro de interpretación tampoco es el Escorial, como para que ustedes traten por activa y por pasiva de justificar tanto retraso”.

En cuanto al Conservatorio Paco de Lucía, la también secretaria general del PSOE de Algeciras ha recordado que los más de 400 alumnos de este centro de enseñanzas básicas y profesionales de música llevan años sin edificio propio, alojados en las aulas de un IES, el Isla Verde, mientras el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha sido incapaz de cumplir su compromiso de hace nueve años de dejar a cota cero el solar, en el que en todo este tiempo no se ha hecho “absolutamente nada, no se ha movido ni una piedra”.

A este respecto, la socialista algecireña ha recordado al PP que el Parlamento andaluz no está para “tratar de tapar la irresponsabilidad y la nefasta gestión del alcalde de Algeciras”, y ha insistido en considerar “lamentable” que después de 9 años todavía no esté el solar preparado para poder empezar con la construcción del Conservatorio porque “no está en cota cero, está exactamente igual que estaba en 2015, así que menos golpes de pecho, que están todo el día con el nombre de Paco de Lucía en la boca, menos excusas, menos visitas para limpiar la imagen de un acalde que no ha cumplido, y más trabajar, que se han dormido en los laureles”.