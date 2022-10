El PSOE acusa a Landaluce de tener "completamente abandonado" el barrio de El Saladillo de Algeciras

El PSOE de Algeciras ha acusado este miércoles al alcalde, José Ignacio Landaluce, de las "condiciones deplorables" en las que, según este grupo, se encuentra la barriada de El Saladillo.

La secretaria general del partido, Rocío Arrabal, y el viceportavoz de Urbanismo en la Corporación municipal, Fernando Silva, han visitado la zona y asegurado, tras comprobar su estado, que el barrio se encuentra "completamente abandonado". Para los socialistas, Landaluce "no se ha preocupado en doce años" por esta zona de la ciudad.

Ambos políticos reclaman la recuperación de instalaciones municipales. Arrabal y Silva han tachado de “cinismo” y “oportunismo electoralista” a Landaluce por plantear ahora la revitalización de la zona sur de Algeciras. "El barrio está completamente abandonado y sumido en el olvido desde los casi 12 años que lleva el PP gobernando la ciudad", ha insistido el PSOE.

El PSOE califica de "catastróficas" las instalaciones de la zona: “El parque, la biblioteca y las pistas deportivas, si es que todavía se las puede llamar así, son sólo un ejemplo más, una clara muestra de lo que le han importado los jóvenes del Saladillo al señor Landaluce y a su equipo de gobierno durante todos los años que llevan gobernando: nada”, según Arrabal.

El grupo político entiende que “no hay razones” para que estos equipamientos públicos, orientados además a fomentar valores positivos como los de la lectura o el deporte, se encuentren "en estado de suciedad y deterioro", y apuntan que “cualquier justificación que se haga ahora desde la calle Convento llega tarde y mal”.

“En esta barriada, como en otras, es necesario que haya, durante todo el año, un trabajo social, educativo, de fomento de valores entre los jóvenes, y no es de recibo que los equipamientos municipales que fueron concebidos para ello se encuentren en condiciones tercermundistas… El alcalde tiene que dejar de escurrir el bulto y preocuparse de verdad por mejorar las condiciones de vida de los vecinos de barrios como el Saladillo y la Piñera, y no sólo por hacer el paripé cuando ocurren sucesos trágicos como los que, lamentablemente, se han producido en los últimos días. Las fotos pactadas y las frases grandilocuentes no arreglan los problemas”, ha advertido Arrabal.

La secretaria local del PSOE señala también que, tras lo sucedido en la última semana y después de celebrar la reunión con la Junta Local de Seguridad, la zona sur de Algeciras necesitaría de un desarrollo integral, que va mucho más allá del refuerzo policial, y en el que deben estar implicadas todas las administraciones, también la más cercana al ciudadano, que es el Ayuntamiento, y, por supuesto, la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias.

Así mismo, ha reiterado la falta de agentes en la Policía Local, pese a que el Ayuntamiento ya ha asegurado que habrá 63 agentes más antes de final de año.