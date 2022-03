El PSOE y Fapacsa coinciden en sus alegaciones al Reglamento de Participación Ciudadana de Algeciras

El PSOE de Algeciras y la federación vecinal Fapacsa han asegurado este lunes que coinciden "ampliamente" en las alegaciones que ambas organizaciones han presentado al proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) que el gobierno local del PP ha aprobado provisionalmente en el Pleno. La nueva ejecutiva local socialista ha revisado en su primera reunión con este colectivo vecinal demandas y análisis sobre los problemas de la ciudad.

“El proyecto presentado por el alcalde, José Ignacio Landaluce, no es que se quede corto, sino que empeora el que venía manteniéndose hasta ahora. Pero lo peor no es lo que se ponga en el reglamento, sino que no vemos voluntad política del actual alcalde para que se produzca la deseada participación en la realidad diaria”, afirma la nueva secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

Las principales alegaciones que comparten persiguen la creación de órganos estables, sectoriales y descentralizados de participación. Entre ellos figuran consejos sectoriales, centros y juntas municipales de barrio, y un Consejo Local de Participación Ciudadana.

“Ahora existe un proceso de diálogo con el grupo del Partido Popular en el que vamos a defender una mejora sustancial del proyecto de reglamento. Nuestro voto inicial ha sido en contra porque no encontramos una voluntad real de facilitar la implicación ciudadana”, señala Rocío Arrabal.

Fapacsa ha trasladado a la nueva dirección socialista algecireña su hoja de ruta para la ciudad, un amplio informe sobre los problemas que el movimiento vecinal considera que necesitan una respuesta del gobierno municipal.

En el primer encuentro, celebrado en la sede de la federación vecinal, también se han valorado la pérdida de dos millones de euros para la rehabilitación de viviendas en La Piñera, el mal estado de aceras y asfaltado en los barrios algecireños, la falta de avances en los proyectos de actuación en la zona sur, las carencias del centro de acogida nocturna en la Villa Vieja, la ausencia de contenedores de recogida y otros serios problemas de limpieza en toda la ciudad, según enumeran los socialistas en un comunicado.