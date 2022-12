El PSOE urge al Ayuntamiento de Algeciras a aportar su parte para los colectores de la Cuesta del Rayo

Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata a la Alcaldía, ha reclamado este martes al Ayuntamiento que facilite la aportación municipal necesaria para financiar la segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo, proyecto que asegura que ya está listo y para el que se dispone de una financiación del 50% por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

La secretaria insiste en que solo falta la parte del Consistorio para que puedan comenzar las obras, puesto que afirma que el proyecto que ejecuta Acuamed ya ha sido aprobado técnicamente y que, antes de su contratación, se debe concretar el esquema de financiación de la obra, al participar la sociedad estatal, confirmando así que el Gobierno central ha asegurado su parte del pago a través de los fondos Feder.

Arrabal comenta que esta actuación “es muy necesaria para la ciudad, pero que aún no cuenta con la parte de financiación municipal, a pesar de que se trata de un compromiso del actual alcalde, José Ignacio Landalauce, desde hace 12 años”.

La dirigente algecireña ha detallado que esta actuación supondría para el Ayuntamiento algo más de 200.000 euros al año durante 25 años, y ha comentado que “en los últimos 8 años, desde 2014, cuando incluyeron una partida de 3,5 millones de euros que no ejecutaron, el alcalde no ha metido en presupuestos municipales ni un solo euro para esta inversión, demostrando el interés que tiene en cumplir su palabra”.

Para Rocío Arrabal es “una buena noticia que el Gobierno central sí haya hecho sus deberes”, y ha instado públicamente a Landaluce a “cumplir con su parte, porque la pelota ahora está en su tejado”, animándole a buscar el apoyo financiero de la Junta de Andalucía, recordando que ya lo hizo en la primera fase.

“En 2012, Landaluce trasladó una propuesta a la Junta de Andalucía para que las obras de los colectores de la ciudad se ejecutaran a través de la compensación del pago del canon autonómico de mejora. Esa primera fase concluyó en 2018, con cargo a la tasa de depuración, y luego se quedó parada… ¿por qué no busca ahora el alcalde de Algeciras financiación en la Junta de Andalucía? ¿Por qué ya no le importa este proyecto, o para no molestar a Moreno Bonilla?”.

La socialista ha señalado a Landaluce: “Ya sabemos que el alcalde lleva tiempo muy alejado de la auténtica realidad de Algeciras y de las necesidades cotidianas de sus vecinos, pero es urgente y perentorio que asuma ya el compromiso de firmar este acuerdo y de presupuestar la parte que le toca, para que estas obras puedan iniciarse a la mayor brevedad posible, y los vecinos de la Cuesta del Rayo puedan dejar de angustiarse cada vez que se produce un riesgo de inundaciones como el que hemos vivido en estos días”.

Las consecuencias del temporal

Rocío Arrabal ha lamentado en su comparecencia ante los medios "las difíciles situaciones vividas con las fuertes lluvias en distintos puntos de la ciudad", señalando que parte de ellas son "derivadas de la falta de mantenimiento de las arquetas y husillos de la red de alcantarillado".

“El temporal está dejando al descubierto lo que los socialistas llevamos tiempo denunciando: el abandono de las barriadas y la ausencia de un mantenimiento adecuado de los imbornales, necesarios para una adecuada recogida de pluviales… Esto ha provocado que se inunden numerosas zonas de la ciudad y pérdidas para pequeños negocios y locales comerciales”.

La socialista también ha denunciado la falta de mantenimiento en los colegios, señalando la caída de un muro en el colegio Caetaria y el peligro de derrumbe de otro en el colegio Alfonso XI. “Dar una manita de pintura no es mantener, ni reparar”, ha insistido, “si el derrumbe del muro del Caetaria no hubiera ocurrido en domingo, ahora podríamos estar lamentando daños personales”.

La plantilla de Policía Local

Fran Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha intervenido para comentar la "situación de precariedad que atraviesa la plantilla de la Policía Local", lamentando que su posible solución se dilate en el tiempo tras verse paralizado el proceso de oposiciones que estaba en curso.

El socialista asegura que se ha llegado a esta situación “tras convocarse plazas a última hora, para callar bocas y quejas ciudadanas en las redes sociales, y después de 12 años de gobierno municipal del PP en los que la plantilla iba mermando hasta alcanzar su mínimo histórico sin que se tomaran las medidas adecuadas”.

Fernández ha añadido que "esta merma en la plantilla de la Policía Local ha provocado, entre otras cosas, que hubiera que contratar servicios de vigilancia externos y que se incrementaran, de manera desproporcionada, las horas extras del personal, que han supuesto ya para las arcas municipales más de medio millón de euros en horas extra, una barbaridad”.

Ambos militantes del PSOE terminaron lamentado "la falta de autocrítica del gobierno municipal y su falta de respeto a un artículo tan fundamental de la Constitución como es el de la Libertad de Expresión", señalando que “hay ciudadanos que nos trasladan que el alcalde y ediles de su equipo les llaman para pedirles que quiten fotos o vídeos de denuncia de las redes sociales".