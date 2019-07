El PSOE de Algeciras calcula que el Ayuntamiento se arriesga a perder casi ocho millones de euros si no corrige antes de septiembre la irregularidad que ha detectado en la tasa de basura y que le ha confirmado, en una respuesta vinculante, la Dirección General de Tributos.

Los socialistas han comunicado a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras lo que llevan advirtiendo hace tiempo: que el cobro de la basura debe considerarse una prestación patrimonial de carácter público no tributario y no una tasa.

El secretario general del PSOE algecireño, Juan Lozano, ha recordado en una rueda de prensa que ya en el Pleno del pasado septiembre se indicó que, según la Ley de Contratos que tiene vigencia desde marzo de 2018, la tasa de basuras debería convertirse en prestación patrimonial.

Entonces y en alegaciones posteriores, el alcalde, José Ignacio Landaluce “se negó a admitir nuestras opiniones y planteamientos”, a pesar de insistir en que existía riesgo de que por vía jurídica se considerara ilegal, según la modificación de la Ley de Contratos.

Si no se corrige antes de septiembre, el cobro de la basura no será legal en Algeciras y los ciudadanos no tendrán por qué pagarlo, estiman los socialistas, cuyo viceportavoz del Grupo Municipal, Fernando Silva, ha relatado el procedimiento que se ha seguido tras la reiterada negativa del gobierno local del PP. El PSOE emprendió por un lado un procedimiento judicial, que se tramita todavía ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Algeciras: Pero además elevó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, cuya respuesta adelantó Europa Sur.

“La respuesta que recibimos de la Dirección General de Tributos no deja lugar a dudas: la tasa de basura 2019 debería haberse tramitado como Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario”, resumió Silva, que narró que el periodo de pago voluntario empieza en septiembre, por lo que hay tiempo "para hacer las cosas bien y evitar un problema".

Tanto Lozano como Silva han insistido en la importancia de cumplir con la Ley, ya que el Ayuntamiento no puede actuar incumpliendo la legislación vigente. Esta modificación de tasa a prestación patrimonial se traduce en un cambio en la denominación y en la tramitación, pero no tiene por qué perjudicar el bolsillo de los vecinos de Algeciras.

Los socialistas van a trasladar al Juzgado como propuesta y prueba el documento de la Dirección General de Tributos, además de a sus servicios jurídicos, que estudian todas las opciones.