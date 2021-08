El PSOE de Algeciras exige desinfección en las calles para solventar el problema de los contenedores

El PSOE de Algeciras reclama al gobierno local del alcalde José Ignacio Landaluce "que ponga en marcha un plan de choque de limpieza, que incluya baldeo y desinfección en los puntos de recogida de basuras", según ha señalado el colectivo en un comunicado.

El partido socialista se ha hecho eco de las "numerosas quejas de los vecinos en cuanto a la situación actual de sus calles", ha puntuado el PSOE. "Muchas barriadas exigen trabajos de limpieza, incluyendo mayor frecuencia a la hora de baldear, pues la suciedad en las calles, sobre todo en los alrededores de los contenedores de basura es preocupante, y ello propicia la aparición de insectos y roedores, junto con el lamentable estado de los contenedores", ha denunciado el partido desde el comunicado.

Daniel Moreno, el concejal socialista ha informado que hace días mientras circulaba por las redes, pudo ver "cómo las ratas campaban a sus anchas por calles de La Piñera". Moreno ha puntuado: "¿Así es como tienen que vivir nuestros vecinos? Es lamentable que Landaluce no se digne a limpiar las calles por las que no pasea, y si pisara se quedaría pegado".

El PSOE ha denunciado esta situación que se repite cada año "y parece que el gobierno del PP no pretende dar solución", según ha señalado el partido. "No entendemos cómo no se realiza una planificación mayor para evitar estas situaciones, pero tampoco nos sorprende viendo el lamentable estado de los contenedores que llevan años rotos y sin previsión de cambio", ha indicado Moreno.

Los socialistas, han explicado que recuerdan que a finales de 2018, "los responsables del gobierno de Landaluce prometieron la reposición de 800 contenedores en la ciudad. Sin embargo, la realidad sigue siendo devastadora", según ha detallado el colectivo.

"Los contenedores o no tienen tapa o el mecanismo de apertura está roto y los ciudadanos se ven obligados a poner algún tope para mantener esta abierta y poder tirar sus desechos. En Navidad encontramos una pata de jamón soportando una tapa, ahora en verano una silla de playa. Ojalá en algún momento podamos ver un contenedor funcionar correctamente. Con Landaluce en la alcaldía no va a ser desde luego", ha indicado Moreno.