El PSOE de Algeciras pide al alcalde que trabaje en la creación de empleo

El PSOE de Algeciras reclama al actual alcalde del PP, José Ignacio Landaluce, "que ponga a trabajar a su equipo de gobierno, que todavía no ha terminado de arrancar después del verano, especialmente en políticas de creación de empleo. Hay un concejal de Fomento Económico, Sergio Pelayo, a quien solo se le nota interés por salir en las fotos junto a Landaluce, y si hace falta hasta da codazos. Solo paseándose quiere justificar su cargo, cuando los pequeños y medianos comerciantes y otros colectivos se enfrentan a muchas dificultades y no encuentran un apoyo decidido de su gobierno local”, afirma el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"Las actividades de animación en las calles volverán a depender, en su mayoría, del impulso e interés de los propios pequeños y medianos empresarios", ha señalado.

“Es penoso que quien dice representar a Ciudadanos no sea más que un acompañante de representantes del PP a los actos oficiales, y que en sus escasas reuniones con empresarios y personas en demanda de empleo se limite a sonreír y ofrecer vagas promesas y poco más”, añade el viceportavoz.

Los socialistas instan a Landaluce a impulsar políticas de creación de empleo efectivas y reales, que no se limiten a expresiones de buena voluntad sin recursos económicos y sin decisiones que favorezcan el impulso del talento y del emprendimiento empresarial.

“Hace ya seis meses de la campaña electoral, y ya hace tiempo que deberíamos contar con decisiones y actuaciones a favor del pequeño y mediano comercio, con planes propios y con otras iniciativas de acuerdo con otras instituciones. Pero lo único que vemos es una foto en el aniversario de un gran centro comercial”, apunta el viceportavoz municipal socialista.

“Estamos reclamando desde hace mucho tiempo apoyo económico para Apymeal, como también una revisión y modernización de la ordenanza de mercados y políticas especificas para emprendedores, además de otras medidas. La respuesta es el silencio o nuevas falsas promesas. Ya es hora de ponerse a trabajar, alcalde, y de poner a trabajar a sus concejales”, concluye Fernando Silva.

La respuesta del concejal de Ciudadanos Sergio Pelayo no se ha hecho esperar. Ha considerado como “un acto de osadía la salida de tono del viceportavoz del Grupo Municipal Socialista al cuestionar el trabajo que se realiza desde la delegación de Fomento en torno a las políticas de generación de empleo, con el único fin de velar la sentencia de los ERE´s que hoy se ha conocido y que ha tenido que sentar como un jarro de agua fría en las filas del PSOE de Juan Lozano".

"Fernando Silva, después de su dilatada experiencia política hasta llegar al culmen de su carrera como viceportavoz de su grupo a las órdenes de Lozano, debería saber que las políticas activas de empleo no se gestionan desde el ente municipal, sino que son competencia de la Junta de Andalucía, y que el Ayuntamiento gestiona esas políticas, pero no es por sí mismo generador de empleo. Gracias a la gestión del equipo de Gobierno al que critica, desde la Delegación de Fomento se están llevando a cabo constantemente programas y talleres de empleo destinados a la formación y capacitación de personas desempleadas para que puedan acceder en mejores condiciones al mercado laboral, algo de lo que estamos satisfechos. Siempre hay que mejorar, y esa es nuestra meta, pero Silva no puede venir a dar lecciones.

"Pero si hay algo que llama la atención en la ocurrencia del día del Grupo Socialista es que lo haga precisamente hoy, cuando su partido ha recibido el mayor varapalo de la historia de nuestro país en lo que a gestión política se refiere. Hoy, 17 altos cargos del Partido Socialista, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, han sido condenados por prevaricación y malversación al haber quedado demostrada la elaboración de una trama para apropiarse de dinero público, dinero de todos los andaluces, dinero para la concesión de ayudas sociolaborales. Esa es la vergüenza con la que deberá vivir desde ahora el PSOE de Juan Lozano, y que, desde luego, está muy alejada de la forma de gobernar del actual equipo de Gobierno municipal", ha afirmado Pelayo.

Por otra parte, el concejal se ha referido al "sectarismo político con el que el Partido Socialista ha estado jugando con los algecireños durante los últimos años, relegando a nuestra ciudad a la cola de sus inversiones". El teniente de alcalde ha concluido recordando que "los recursos municipales son limitados, en buena parte porque una de las principales obsesiones de este Gobierno es racionalizar el gasto para poder conseguir equilibrar unas cuentas que su partido, el partido de Fernando Silva y Juan Lozano, dejó al borde de la quiebra", concluyó.