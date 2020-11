El PSOE de Algeciras afirma que Landaluce "cada día se parece más a Donald Trump"

El PSOE de Algeciras ha criticado el "desprecio" del alcalde José Ignacio Landaluce "a los miles de votantes del Partido Socialista tras sus declaraciones de la última semana", y le recuerda que también son ciudadanos a los que debe respetar. Desde este partido le exigen al dirigente del PP que se centre en "trabajar por la ciudad, que sufre su nefasta gestión, y deje de fomentar la división".

“A pesar de la actitud de Landaluce, que cada día se parece más a Donald Trump repartiendo carnés, nosotros seguiremos proponiendo medidas y nos mantendremos vigilantes con la gestión del alcalde. Aunque él se dedique a criticar todos los gobiernos socialistas en lugar de centrarse en la política que está llevando a cabo en la ciudad, nosotros seguiremos defendiendo las inversiones que permiten avances en Algeciras, que solo vienen de manos socialistas”, ha indicado el secretario de organización del PSOE, Daniel Moreno.

Los socialistas defienden que ellos sí que están junto a los ciudadanos, haciendo frente a sus problemas que plantean al Ayuntamiento, "con soluciones y medidas ejecutables que nunca ven la luz por culpa del orgullo del alcalde".

“Desde que gobierna Landaluce vemos las calles más sucias, el centro más abandonado con numerosos locales que cierran, tasas de paro que no dejan de subir, la deuda municipal que no deja de aumentar y las redes sociales llenándose de críticas al Ayuntamiento. Es un alcalde sin proyecto, que no sabe gestionar y que únicamente se preocupa por hacerse propaganda”, ha comentado Moreno.

“Está demostrado que a Landaluce solo le preocupa la foto y la propaganda. Solo sabe repartir carnés de buenos y malos y apropiarse de avances que llegan a nuestra ciudad. Le recordamos que todas las inversiones que se han realizado en Algeciras provenientes de la Junta de Andalucía han sido gracias a los socialistas. Los colegios y centros de salud de nuestra ciudad, entre otros, llegaron de manos del PSOE, que parece que el señor Landaluce lo olvida”, ha señalado el secretario de organización socialista.

Desde el PSOE apuntan que siempre que advierten de las deficiencias de la ciudad, el alcalde responde con descalificaciones a este partido, demostrando que ante la falta de argumentos su respuesta es salirse de tono, "como demuestra en notas de prensa e intervenciones en los plenos".

“No sabemos qué le queda por decirnos al señor Landaluce. Nos ha dicho que somos la peste, hace referencia a que somos estiércol, tira del refranero español para disimular ataques… al final con todo eso solo intenta esconder su dejadez y mala gestión”, ha explicado Moreno.

El PSOE indica que continuarán realizando su trabajo, que no es otro que señalar las deficiencias de Algeciras y proponer mejoras para que los ciudadanos de esta ciudad tengan el municipio que se merecen.

El socialista hace referencia a todas las realizadas durante los 37 años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, aunque algunas de las últimas intente el alcalde apropiándoselas; las de Diputación que han permitido mejoras en la ciudad en ámbitos tan dispares como la restauración de la plaza Alta o el arreglo de numerosas calles; y a nivel nacional, con un Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar que ha permitido casi erradicar el narcotráfico en nuestra zona, o algunas de las partidas de los PGE para 2021 como son los 300 millones para la Algeciras-Bobadilla, la variante exterior, el acceso sur, saneamiento de la ciudad, mejoras para la penitenciaría y el CIE o la creación de uno nuevo, entre otras inversiones.