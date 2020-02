El PSOE y Adelante Algeciras piden un pleno monográfico sobre la sanidad

El Partido Socialista y Adelante Algeciras han registrado este lunes la petición de un pleno extraordinario monográfico sobre la sanidad. Sus portavoces, Juan Lozano y Javier Viso, respectivamente, han explicado que presentan la petición con el objetivo de defender los intereses de la Plataforma por la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar y de los vecinos de toda la comarca.

El equipo de gobierno, por su parte, ha replicado que el pleno está previsto para ser celebrado el próximo lunes, 3 de marzo, antes de la sesión ordinaria correspondiente al mes. Desde la solicitud, el Ayuntamiento tiene 15 días para convocar la sesión monográfica.

“Hemos hecho efectivo un compromiso que teníamos con la ciudadanía de Algeciras a través de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que nos han trasladado en las distintas reuniones y manifestaciones, y también en el propio pleno que tuvo lugar el pasado 31 de enero, que la plataforma quería un pleno monográfico donde se hablase de sanidad”, ha indicado el portavoz socialista, Juan Lozano.

El pleno consistirá en hablar "única y exclusivamente" de las necesidades que tiene Algeciras en materia de sanidad. "Ahí entran los problemas de listas de espera, falta de profesionales e infraestructuras en los centros sanitarios”, ha continuado Lozano, quien ha insistido en las grandes carencias en los centros y en el hospital Punta Europa.

“La sociedad nos está reclamando que hagamos este pleno monográfico y el equipo de gobierno no ha visto conveniente hacerlo y nosotros estamos en la obligación de insistir en que lo hagan, porque es un beneficio para todos. Aquí tienen que quedarse fuera los intereses partidistas y tenemos que mirar por la ciudadanía de Algeciras y del Campo de Gibraltar”, ha agregado Javier Viso.

Pleno para el 2 de marzo

La concejal de Salud y Consumo, Montserrat Barroso, ha replicado tras el registro de la solicitud que la oposición municipal “queriendo adelantarse ha vuelto a llegar tarde esta mañana con el show que han organizado para presentar ante el registro general del Ayuntamiento la petición de celebración de un pleno extraordinario y monográfico sobre el estado de la sanidad andaluza”.

"Dentro de la línea que vienen mostrando PSOE y Adelante Algeciras de no enterarse de nada de lo que ocurre en el Consistorio, se les olvida que nuestro alcalde, José Ignacio Landaluce, anunció el pasado 31 de enero, y así consta en el acta de la última sesión plenaria, que este pleno monográfico se celebraría antes del comienzo del siguiente de carácter ordinario, por lo que será llevado a cabo el próximo lunes, día 2 de marzo”.

La edil ha criticado que esta misma petición no se haya tramitado en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE o en la Mancomunidad. "Nosotros somos los primeros que queremos una mejor sanidad para todos los andaluces, lo que se está consiguiendo con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y se ha visto el cambio en solo un año de gestión, mientras que por contra, en 37 años de mandato de PSOE e Izquierda Unida en determinados momentos, no solo no se avanzó, sino lo que es más grave, se retrocedió de manera importante”, ha valorado la concejal.