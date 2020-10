El PP reclama las prestaciones para los profesionales taurinos "que Sánchez e Iglesias deniegan"

El portavoz del PP en la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía, Erik Domínguez, acompañado por la Parlamentaria Andaluza, Pilar Pintor; el presidente de la Comisión de Empleo, Alfonso Cantón; del secretario general local, Jacinto Muñoz; y los vicesecretarios locales Juana Cid y Ángel Martinez, ha mantenido una reunión con aficionados, personal y empresarios taurinos en Algeciras, donde ha dicho que el partido no parará "hasta que los profesionales taurinos reciban las prestaciones que Sánchez e Iglesias deniegan por puro sectarismo".

"En Algeciras tenemos una escuela de tauromaquia, que tanto el alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), como el equipo de gobierno apoya y nos sentimos muy orgullosos, independientemente de si alguno llega a ser toreros o no, pero están aprendiendo unos valores, que nunca se les va a olvidar", explica la vicesecretaria de Feria y Fiestas, Juana Cid, según reseña en una nota de prensa el PP.

Por su parte, Domínguez ha dado el apoyo del partido al sector frente a "los ataques indiscriminados al mundo del toro y régimen especial de la tauromaquia".

A su juicio, el Decreto ley 17/2020 de ayuda al sector de los regímenes especiales del sector cultural y tauromaquia se han dado cuenta de que este personal pide las prestaciones por desempleo, pues a los artistas les viene aprobadas mientras que a los del régimen ordinario, les viene denegadas.

Por ello, "no puede ser que si a Podemos no les gusta la tauromaquia, hagan un ataque desorbitado al sector, utilizando las Administraciones para castigar a estas personas que se ganan la vida al igual que otros trabajadores, no entendiendo el Gobierno de Pedro Sánchez, y utilizando unas doctrinas ideológicas de Pablo Iglesias, que son más de 3.000 familias en Andalucía, las que viven de este arte".

"En el Parlamento Europeo, se ha tumbado con enmiendas del PSOE, para la próxima Política Agraria Común (PAC) que empieza en 2023, las ayudas para las reses de lidia". Es por lo que Domínguez afirma que desde el Partido Popular de Andalucía y el gobierno de la Junta de Juanma Moreno "se va a arrimar el hombro a través de iniciativas en la Junta de Andalucía, y apoyo incondicional a la fiesta del toro, en nuestra Radio Televisión Andaluza".