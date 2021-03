El PP pregunta a Exteriores por el incidente con la Royal Navy en el vertido en Gibraltar

El Partido Popular de Algeciras ha preguntado al Ministerio de Exteriores por el incidente que las embarcaciones de Salvamento Marítimo tuvieron con la Royal Navy de Gibraltar por el vertido contaminante que se produjo el pasado 14 de febrero en la Bahía.

El presidente de los populares y alcalde Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que ha trasladado esta y otras quejas en el Senado. Landaluce ha valorado asuntos de la actualidad en todos los ámbitos, acompañado por Pilar Pintor y Paula Conesa.

"Se ha pedido a la Ministra de Exteriores que nos aporte datos de la intimidación que sufrieron las embarcaciones de Salvamento Marítimo por parte de la Royal Navy, cuando se encontraban luchando contra la contaminación por el vertido de un barco que estaba siendo gestionado por la autoridad de Gibraltar", ha afirmado el dirigente del PP algecireño. "De la misma forma, no entendemos la presencia de un buque de la armada de la Royal Navy de manera permanente en la colonia británica, no tiene razón de ser. La presión que parece ejercer este buque es la que continuamente hacen de las aguas territoriales, cuando en realidad sabemos que no hay aguas jurisdiccionales de Gibraltar sino que todas las aguas son el mar territorial español en torno a Gibraltar", ha agregado.

Landaluce ha recordado que "uno de los acuerdos que se había tomado era que el asunto de frontera Schengen dependiese de la Policía de Fronteras Europea y, por supuesto, de la responsabilidad de España con la Policía Nacional y Guardia Civil. No puede haber Frontex sino hay españoles y no puede haber territorio Schengen, en la frontera sur de la Unión Europea, sino hay Policía ni Guardia Civil".

El presidente de los populares también ha informado de que durante la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el grupo popular ha presentado dos peticiones de comparecencia del Defensor para que explique "las quejas ciudadanas en relación al reparto de vacunas y del problema migratorio ocurrido en el archipiélago canario".

En relación a la destitución de Sandra García como Delegada del Gobierno, Landaluce ha pedido al Gobierno "que deje la guerra de guerrillas en Andalucía entre partidarios de Pedro Sánchez y Susana Díaz, y apueste por el cumplimiento del Plan Campo de Gibraltar que se aprobó hace 2 años y medio, y del que la comarca no ha visto nada".

Por su parte, la parlamentaria andaluza por Cádiz, Pilar Pintor, ha señalado que "el presupuesto de la Junta de Andalucía se ha incrementado en un 3,5% en políticas sociales, llegando a este año a 2.259 millones de euros", y ha destacado dos asuntos "importantes" que el Gobierno de Juanma Moreno ha llevado a cabo, como son la Ley de Atención Temprana y la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Paula Conesa ha valorado que "Algeciras ya forma parte del segundo Plan de la Infancia y Adolescencia de la Junta de Andalucía, y está pendiente de sumarse al tercer Plan cuando comience. El personal que presta servicio de manera especializada ha sido convocado a la formación para ese tercer plan que tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio que nuestros profesionales van a dar".

"Algeciras ya tiene un reglamento de la infancia y adolescencia, que viene a reglar todo el trabajo para desarrollar y hacer más presente en la vida diaria la opinión y los intereses y preocupaciones de los más pequeños, así como se trabaja en la creación de un Consejo de Infancia y Adolescencia, formada por menores de distintos colegios de Algeciras para que realicen los debates y puedan sacar propuestas que se eleven a pleno municipal", ha finalizado la popular.