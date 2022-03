El PP critica que la Zona de Especial Singularidad no incluya a los funcionarios de prisiones

El diputado nacional del Partido Popular por Cádiz José Ortiz y el senador José Ignacio Landaluce han criticado duramente al Gobierno central por no incluir a los funcionarios de prisiones en el proyecto de la Zona de Especial Singularidad. Para ambos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “vuelve a dar la espalda al Campo de Gibraltar" pese a que los funcionarios de la comarca "trabajan más y, de una forma más especializada, cobrando lo mismo que sus compañeros de otros lugares de España”.

“Desde las instituciones donde tengamos representación el Partido Popular, vamos a seguir luchando como nos comprometimos con los funcionarios de prisiones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera, en que la Zona de Especial Singularidad sea una realidad, cuanto antes”, ha explicado Ortiz.

“No podemos permitir que se olviden de esta comarca como lo llevan haciendo desde que entraron a gobernar, prometiendo en noviembre de 2018 el Plan Campo de Gibraltar y, que según fuentes del gobierno está realizado en un 75%, cuando esta comarca sigue teniendo los mismos problemas que antes y las infraestructuras, que son competencia del estado, no han variado desde dicha fecha”, ha continuado.

Landaluce ha pedido al gobierno de España que reflexione sobre la no inclusión de los funcionarios de prisiones en la Zona de Especial Singularidad: “Este colectivo es un eslabón básico en la cadena de la seguridad de nuestra ciudadanía, por tanto independientemente de ser considerados agentes de la autoridad, tienen que estar incluido en esos beneficios, tanto económicos como de méritos por trabajar en el Campo de Gibraltar, con el único fin de que sea atractivo venir a trabajar a esta zona, y no tengamos que padecer una alta tasa de rotación de personal”.

“Pero en cambio, el ministro Marlaska, así como el resto de ministros, están más preocupados de hacerse la foto para sacar rédito político que de venir al Campo de Gibraltar con inversiones. Unas inversiones que sean reales y demostrables, ya que parece que el Partido Socialista, que es experto en vender humo anuncia millones y millones de euros para nuestra comarca, pero al final, aquí solo llega la pedrea”, ha apostillado.

Ambos dirigentes del Partido Popular de la provincia han coincidido en que “si del presupuesto de 2021, no se ha llegado a ejecutar ni el 30%, ¿cómo quieren el Partido Socialista y Podemos que esta comarca descienda las cifras del desempleo, luche contra el narcotráfico o prospere económicamente?, cuando el Campo de Gibraltar no sólo, se ha visto afectado por la situación económica derivada de la pandemia del Covid-19, sino también de la nefasta gestión del gobierno de España en materia de Asuntos Exteriores, con las negociaciones del Brexit, o con el Reino de Marruecos, y que han derivado en que durante dos años no se haya podido celebrar la operación Paso del Estrecho u Operación Marhaba, con pérdidas millonarias para las empresas relacionadas con la misma”.