El PP de Landaluce necesitaría pactar para mantener el Ayuntamiento de Algeciras con el resultado de las andaluzas

La traslación de los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 19-J a unos hipotéticos comicios municipales en Algeciras daría como resultado que el PP de José Ignacio Landaluce se quedaría de nuevo a las puertas de la mayoría absoluta con 13 concejales, el mismo número que ya consiguió en 2019. De hecho, el domingo pasado, los populares lograron el 43,49% de los sufragios emitidos en la ciudad, mientras que en la convocatoria local de hacer tres años obtuvieron el 43,88%.

Vox, como segunda fuerza en Algeciras, pasaría de los dos ediles que consiguió en 2019 a seis. El PSOE sería uno de los grandes perjudicados, ya que con los datos del 19-J pasaría de sus actuales ocho concejales a cinco, en tanto que el otro partido marcado por el signo negativo sería Ciudadanos, puesto que perdería sus dos concejales, que en la actualidad le permiten formar gobierno de coalición con el PP.

Las formaciones más a la izquierda en el arco municipal también perderían peso en un hipotético consistorio elegido con los votos del 19-J. Por Andalucía, liderada por la algecireña Inmaculada Nieto, tendría dos ediles en el Ayuntamiento, en tanto que Adelante lograría uno. En la actualidad, hay tres concejales de Algeciras sí se puede y dos de Izquierda Unida.

No obstante, esta traslación no tiene en cuenta el elevado peso que los candidatos a alcalde tienen en unos comicios municipales. José Ignacio Landaluce, de hecho, logra en cada convocatoria electoral municipal unos resultados bastante superiores a los del PP en los comicios europeos, generales y andaluces. A ello hay que sumar que el regidor algecireño, en el cargo desde 2011, aún no ha desvelado si repetirá como cabeza de cartel. "Sería lo normal… Siempre hay condicionantes y uno de ellos es la salud", indicó hace un mes en una entrevista con Europa Sur.

Tampoco han definido los nombres de sus candidatos PSOE y Vox -en ambos casos, se da por seguro que habrá relevo respecto a 2019- y está por ver si las formaciones a la izquierda de los socialistas concurrirán por separado o bajo una sola siglas.