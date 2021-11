La ONCE reparte 350.000 euros en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha llevado una parte de su fortuna al Centro Comercial de Puerta Europa, en Algeciras, donde David Correro ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, lo que le ha llevado a repartir 350.000 euros.

David Correro es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2019 y tiene su punto de venta ubicado en el interior de la galería central del Centro Comercial Puerta Europa, ubicado en la prolongación de la avenida Virgen de la Palma. Correro se siente “muy orgulloso y muy contento”, según decía esta mañana. “No me lo creía hasta que lo he visto esta mañana no me lo creía”, decía. “Hoy vengo con muchas más ganas de vender” comenta encantado de haber dado la suerte a sus clientes y visitantes del centro comercial.

El sorteo del miércoles estaba dedicado a las loterías de la ONCE como impulsoras de la plena inclusión laboral y social y ha repartido el resto de sus premios entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. La mayor de las suertes se la ha llevado la localidad de Reus, en Tarragona, donde un acertante ha conseguido La Paga que ofrecen los sorteos de la ONCE de lunes a jueves de 3.000 euros al mes durante 25 años más un premio de otros 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Mientras que el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece mañana viernes 5 de noviembre un bote de 10 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.