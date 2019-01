Multa de 12.000 euros a un bar de Capitán Ontañón por exceso de ruido

La asociación de vecinos por el 'Derecho al descanso nocturno centro de Algeciras' ha informado hoy de que el Ayuntamiento de la ciudad ha incoado una propuesta de sanción de 12.000 euros y cierre por cuatro meses al bar Marieta, situado en la avenida Capitán Ontañón, tras numerosas denuncias por exceso de ruidos y reincidencia en incumplimiento de la normativa ambiental.

“Debido a la multitud de denuncias presentadas contra el pub actualmente llamado Licorería Marieta, antes llamado Blanko y mucho antes Cielo, a lo largo de los últimos años por parte de diferentes vecinos y de la comunidad de propietarios, al fin el Ayuntamiento de Algeciras impuso la semana pasada el cese inmediato de los equipos de reproducción sonora a dicho local que se vio obligado a cerrar sus puertas”, indica la asociación en un comunicado.

“Tras una inspección por parte de la Delegación de Medio Ambiente”, añade el texto, “se encontraron numerosas irregularidades en el establecimiento: no encontrarse conectado el dispositivo limitador-controlador de sonido a la cadena musical, no disponer de contrato de mantenimiento del limitador-controlador actualizado, realización de obra menor sin autorización administrativa, modificaciones en la disposición de altavoces, equipo musical paralelo destinado a actuaciones en directo para las cuales no se dispone de las debidas autorizaciones administrativas, etc”.

La asociación vecinal apunta que “estas irregularidades podían permitir al negocio emitir por encima del límite legal establecido, 90 decibelios, y por tanto también superar los límites de inmisión nocturnos en los dormitorios de las viviendas del mismo edificio donde se encuentra ubicado el pub, 25 decibelios”.

Como consecuencia de todo ello, la empresa titular del establecimiento, Copas y Ocio SL, se enfrenta, según los vecinos, a una propuesta de sanción económica de 12.000 euros por reincidencia y a una sanción accesoria de clausura temporal total por un periodo de cuatro meses.

“Los vecinos de la avenida Capitán Ontañon afectados por la contaminación acústica pudieron disfrutar sorprendentemente durante el pasado fin de semana de un sueño profundo en sus propios hogares, algo imposible desde hace ya mucho tiempo para estas personas que tienen que soportar la música procedente de los locales nocturnos ubicados en los bajos de su mismo edificio”, señala el comunicado.

“Desde nuestra asociación”, concluye, “celebramos estas medidas tomadas por el Ayuntamiento ante este grave problema y confiamos en que sigan en esta línea de defender el derecho al descanso de sus ciudadanos aplicando la normativa autonómica y la ordenanza municipal vigente”.