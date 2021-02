Muere José María Contreras, un defensor de las raíces de Algeciras

No se sabe cuándo comenzó su enamoramiento absoluto por Algeciras, pero sí que llevaba muchos años intentando atrapar sus rincones más bellos, cámara al hombro, porque era el mejor modo de reivindicar unas raíces de las que era acérrimo defensor. Se llamaba José María Contreras Notario, y solo su sentido del humor era más grande que su cariño por su tierra, siempre con un punto de vista nostálgico que le llevó a coleccionar cientos y cientos de imágenes antiguas de su ciudad. José María Contreras ha muerto. El coronavirus se lo ha llevado, pero deja una legión de amigos incapaces de contar la de veces que les arrancó una sonrisa.

Contreras, que el 19 de marzo iba a cumplir 76 años, fue delegado y hombre para todo del club de baloncesto de Algeciras -da igual la denominación-, confidente y pepito grillo de los jugadores y responsable de que todo funcionara. Con los años se convirtió en una enciclopedia de anécdotas que contaba siempre con una sonrisa bajo su enorme bigote. A Udea le ha cogido su fallecimiento en Bilbao y el entrenador, Javier Malla, su amigo, ha tenido un recuerdo para él: "Hoy te has marchado y quedamos desolados a más de mil kilómetros, con tu equipo entrenando esta mañana lluviosa y gris en Bilbao. Contri, dejas una herida profunda entre nosotros. Toda la energía del mundo para que su familia encuentre amparo entre tantísimo dolor. Descansa en paz, amigo mío".

Contreras era una enamorado de la fotografía de su Algeciras. Coleccionaba imágenes antiguas para sofocar su nostalgia pasando una por una junto a su esposa por las noches y recorría los parajes de la ciudad en busca de su belleza. Su catálogo es una historia reciente de Algeciras y de su evolución urbanística. Con todo compuso para Europa Sur una fotografía perfecta que el mismo describía: "En esa foto se reflejaría un cambio de vértigo, el paso del 1 al 10 sin pasar por el 5. Esa foto sería la imagen de una Algeciras en Feria en la que un niño con trajecito nuevo sería muy feliz. Estaría Miguelín; los desplazamientos del Algeciras C.F.; ir al cine los domingos, que había que ir a apartar las entradas y, a la salida, tomar un vino en el Royalty".

Se ganó la vida trabajando como administrativo para una empresa dedicada a la recaudación de impuestos y no ocultaba que la Algeciras de los 50 tenía "más sabor". Ahora, gracias a la técnica, todo ha mejorado, pero el sabor que tenían las cosas antes no lo tienen ahora. Ir a comprar un simple cartucho de patatas fritas a la puerta del Piñero era un acontecimiento; vivir una Feria con zapatos nuevos, aunque no pudieras andar; desplazarte a ver al Algeciras... todo eso se vivía como algo único. Hoy tenemos internet en la casa, pero hemos perdidos muchos valores", lamentaba.

En los últimos años, esa preocupación por las raíces algecireñas le llevó a incorporarse a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño. Fue responsable de Patrimonio y organizó innumerables exposiciones y actividades, así como investigaciones, la última, sobre la antigua pescadería.

La asociación ha lamentado su muerte con un post en Facebook: "Tú, que siempre tanto te has preocupado por tus amigos, no nos puedes hace esto. Es demasiado pronto para que nos abandones, queda mucha faena aún por hacer y nos dejas destrozado. ¿Qué va a ocurrir ahora con los proyectos que compartíamos para después de la pandemia? Nos dejas huérfano, huérfano de tu amistad, huérfano de tus exposiciones sobre el deporte algecireño, de tus extraordinarias fotografías y de la fuente inagotable de archivos de imágenes de la Algeciras de nuestra infancia. El deporte y la cultura de Algeciras están hoy de luto con tu marcha. A partir de ahora compartirás tus historias con Emilio y José Santacana, Ventura Morón, Regino Martínez y todos los algecireños, algecireños ilustres como tú, que se nos adelantaron con su marcha, con los que seguro compartirás tu sabiduría y la belleza de tus fotos. Un fuerte abrazo amigo, un fuerte abrazo para ti y para los amigos que allí tenemos. Descansa en Paz, José María".