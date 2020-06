Medio Ambiente se opone a la planta fotovoltaica en el Valle de Marchenilla

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, dirigido por la delegada municipal Yéssica Rodríguez, ha aprobado la propuesta de la delegación de Medio Ambiente de tomar en consideración los informes técnicos municipales que no ven viable la instalación de una planta fotovoltaica en la zona del Valle de Marchenilla.

Dichos informes, según explica el Ayuntamiento, se han redactado en el periodo de consultas abierto por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible para conocer las sugerencias ambientales y urbanísticas de las administraciones públicas afectadas por el proyecto y de personas interesadas, de cara al estudio de impacto ambiental que deberá redactarse y para conseguir una autorización ambiental unificada. Estos documentos, una vez aprobados por el Consejo, serán remitidos a la Junta de Andalucía.

Como conclusión de dichos informes, no se justifica la implantación de la planta fotovoltaica en el emplazamiento previsto, "ni en cuanto a la ordenación urbanística, que no se cumple; ni en cuanto a la adecuada valoración de las afecciones territoriales y ambientales, que no se realiza". Se incide en la posible afección al entorno del Parque Natural Los Alcornocales y Parque Natural del Estrecho, "de gran importanica medioambiental", siendo áreas ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

La delegada de Urbanismo y responsable del Área de Desarrollo Sostenible, Yéssica Rodríguez, ha expresado que Algeciras “es una ciudad comprometida con el Desarrollo Sostenible” y se ha referido a la redacción de planes y ejecución de actuaciones encaminadas a este objetivo, como la Agenda Urbana 2030, el Plan de Movilidad y el Plan Directro Smart City.

"El alcalde, con su equipo de Gobierno, siempre valora con detenimiento las decisiones que puedan afectar al presente y futuro de los ciudadanos, y, en este caso, no considera acertado el planteamiento que la entidad solicitante hace para la instalación de la planta fotovoltaica, atendiendo en todo momento a los argumentos de los técnicos con capacidad para valorarlos, y que en este caso plantean que la ubicación no es la acertada".

No obstante, Rodríguez ha aclarado que el Ayuntamiento siempre está dispuesto a colaborar con posibles inversiones y proyectos para al ciudad, pero que "deberán ser compatibles con la ley, la lógica y la sensatez y, en definitiva, por el presente y el futuro de Algeciras".

Por otra parte, el Consejo de Urbanismo ha aprobado la concesión de licencias para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la Colonia San Miguel; la ampliación de otra situada en Los Tomates; y la construcción de dos piscinas privadas.