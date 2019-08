La III edición del Festival Humo-Rock se celebra hoy viernes, 23 de Agosto, a partir de las 22:00, en los espacios al aire libre de AlCultura, en la Dársena del Saladillo (Algeciras), con las actuaciones de los grupos Medicina y Soulless Child.

Medicina es un grupo de Algeciras formado por Alberto Ruiz (guitarra y voces) y David Ruiz (bajo y batería). Su música, según los entendidos, es una mezcla de rock alternativo, noise, stoner, space rock y pop psicodélico que alumbra "ruidosas y caleidoscópicas canciones que te atrapan en sus eléctricas redes y narcóticas atmósferas".

Soulles Child es una banda campogibraltareña, nacida en La Línea, que se mueve musicalmente en el hard rock, el hard core y el metal, y que cuenta en su haber con trabajos como Witches and curses, Raise Ravens y I am the Black Hand, con un sonido propio, que no deja indiferente.

Las entradas están disponibles a 10 euros en venta anticipada (8 euros para socios de AlCultura). También habrá entradas en taquilla, a partir de las 21:00 la noche del evento, a 12 euros.