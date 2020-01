"Somos productores, no somos ladrones". Con esta y otras consignas, varias asociaciones de productores agrícolas reunidos en la plataforma Agricultura Viva en Acción han protestado en la mañana de este miércoles en el Puerto de Algeciras contra lo que consideran una "importación descontrolada" de mercancía de terceros países en la dársena del Estrecho.

El colectivo, con integrantes desplazados desde las provincias de Almería, Granada, Cáceres y Badajoz, ha bloqueado durante tres horas el acceso Sur al recinto portuario con una concentración previa a una manifestación por la avenida Virgen del Carmen que ha partido al mediodía.

Agricultura Viva en Acción denuncia que no se cumplen adecuadamente los trámites de control sanitario, aduanero y de etiquetado. "Tenemos un trabajo de investigación elaborado que demuestra que no se paran todos los vehículos, que no se inspeccionan todas las mercancías y que incluso se rompen precintos. Que en muchos casos la mercancía entra simplemente con la declaración telemática, sin comprobar si llevan lo que dicen o sin inspecciones sanitarias", ha asegurado David Sánchez, portavoz de Agricultura Viva en Acción y presidente de Anseprim (Asociación Nacional del Sector Primario Agroalimentario Español).

El colectivo sustenta estas afirmaciones en un trabajo de investigación titulado Campos vivos, campos muertos, encargado por la asociación y disponible en Youtube. El reportaje muestra supuestos ejemplos de mala praxis en el etiquetado de los productos que llega al consumidor como una de las consecuencias del "descontrol que impera en los puertos" así como en otros recintos logísticos.

Según los manifestantes, estas prácticas desleales llenan el mercado de productos agroalimentarios inseguros y que provocan una caída de los precios en comparación con las condiciones fitosanitarias y de trazabilidad exigidas en Europa que ponen en riesgo el futuro de las explotaciones españolas. "Queremos que se apliquen los controles sanitarios a todas las mercancías, un control de cupos de importación y que se cubran todos los aranceles", ha agregado Sánchez.

La concentración se ha desarrollado entre un amplio dispositivo de seguridad formado por la Policía Nacional y la Policía Local de Algeciras. No ha habido incidentes, salvo una discusión entre los organizadores y agentes de la Policía Nacional sobre las 10:00 cuando el colectivo pretendía cortar el tráfico de la rotonda final de la N-350, la glorieta que enlaza la carretera a San García, la entrada a la dársena del Saladillo y el acceso a la zona de Marzales.

Las autoridades han permitido que el colectivo permaneciera concentrado justo en la bifurcación entre el puente sobre las vías del tren y la entrada sur al Puerto. Por lo tanto, todo el tráfico pesado de entrada y salida del recinto se ha efectuado durante la mañana por el acceso Norte.

La manifestación ha partido al mediodía por la calzada del Paseo de la Conferencia y la avenida Virgen del Carmen, nuevamente entre consignas y el sonido de megáfonos antes de leer un manifiesto en el tramo final de la avenida, junto a los jardines de la zona conocida como Monte Kung Fu.

En las movilizaciones han participado integrantes de la Asociación Nacional del Sector Primario Agroalimentario Español (Anseprim), la Federación Nacional de Asociaciones de Pesca Artesanal (Fenapa), la Asociación en Defensa de la Agricultura Almeriense (ADAA), la Plataforma de apicultura Etiquetado claro ya y la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex 27 M).

A mediados de diciembre, el colectivo protestó en el Puerto de Motril (Granada) y prevé asistir el próximo 16 de febrero a movilizaciones del colectivo de autónomos, así coimo en Extremadura el 29 de enero y en Madrid el día 31.