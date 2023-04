Mabel Lozano, a los alumnos del García Lorca: “Las manadas no son relaciones sexuales"

Mabel Lozano planteó este jueves a los adolescentes del IES García Lorca de Algeciras un viaje sensorial a través de piezas audiovisuales sobre la trata, la TikTok Trata, que la Cooperación Alternativa organizó en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. La directora de cineplanteó este jueves a los adolescentes delun viaje sensorial a través de piezas audiovisuales sobre la trata, la prostitución y la violencia sexual realizada por las llamadas manadas. Lozano reflexionó sobre estas lacras de nuestra sociedad, que muchos jóvenes han normalizado e incluso banalizado, durante el taller, que laorganizó en lade Algeciras.



La directora incidió sobre la trata con fines de explotación sexual que se caracteriza por tener sus propias inquietudes, gustos, tendencias y problemáticas, siempre empleando un lenguaje propio.



Lozano que interactuó en todo momento con los alumnos, proyectó varios de sus documentales, entre ellos Biografía del cadáver de una mujer, galardonado con el Goya al mejor documental en 2020; y los spots Con la trata no hay trato, Eso no es sexo, TikTok Trata o Te Creo.



La experta en trata explicó sus inicios como directora y cómo en 2004 conoció a Irina, una joven víctima de trata sexual a la que engañaron y trajeron a España obligándola a realizar la España. Esta historia y otras más, hasta 12 se recogen en su primer documental, Voces contra la trata de mujeres, que se grabó en 2005 “y que nadie vio en ese año porque nadie quería saber lo que pasaba en este país”. La experta en trata explicó sus inicios como directora y cómo en 2004 conoció auna joven víctima de trata sexual a la que engañaron y trajeron a España obligándola a realizar la prostitución . Ella fue captada a través del método Lover boy, en la que un joven seduce a las víctimas y tras mantener una relación sentimental la persuade para venir aEsta historia y otras más, hasta 12 se recogen en su primer documental, Voces contra la trata de mujeres, que se grabó en 2005 “y que nadie vio en ese año porque nadie quería saber lo que pasaba en este país”.



“Estas mujeres realizan la prostitución porque es la única salida que tienen, si no, se las mata”, aseguró la directora quien ha trabajado incluso con un proxeneta por lo que conoce a fondo este mundo.



Lozano destacó que actualmente la captación se realiza a través de las redes sociales como TikTok y Only Fans, en la que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes, que cuelgan vídeos que no saben quién los va a ver y nunca van a recuperar. “Los jóvenes son nativos digitales que han normalizado muchos comportamientos”, dijo.

Uno de ellos es el da las manadas que nada tiene que ver con la sexualidad. “Las manadas no son relaciones sexuales. Hablamos de la construcción de la sexualidad desde un pensamiento crítico no desde la moralidad”, aclaró la directora.



Lozano insistió que lo que ven hoy los jóvenes a través de sus dispositivos electrónicos repercute mucho en su educación, la información ahora es muy accesible y es necesario recapacitar sobre qué tipo de realidades están viendo.



La acción se enmarca dentro del proyecto Conciénciate en Derechos, organizado por Cooperación Alternativa y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea y cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz y el IES García Lorca de Algeciras.