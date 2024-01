La algecireña Laura Pérez viaja a Estados Unidos tras ganar una beca de la Fundación Amancio Ortega

Laura Pérez Chacón, alumna del IES Isla Verde de Algeciras, ha culminado una celebración especial de las fiestas navideñas. El final de este nuevo año lo disfrutó en Estados Unidos, en un estado y en una familia a los que todavía no conoce. Solo sabe que ha obtenido una de las cuatrocientas becas, de ellas setenta para andaluces, para perfeccionar su inglés que ha concedido la Fundación Amancio Ortega entre diez mil solicitudes. Laura, que acaba de cumplir quince años, desprende sensatez y determinación. Cursará en Estados Unidos primer curso de Bachillerato con todos los gastos pagados, incluido viajes y seguro médico, en una estancia que durará entre diez y once meses a partir del próximo otoño.

"Es muy importante tener el apoyo de tu familia y de tus profesores" -afirma-. "Desde un principio, cuando me presenté, no quise contárselo a nadie en especial de mi círculo por no aumentar la presión. Mis padres me han apoyado siempre, y la tutora a la que se lo conté también. Tener gente que apoye siempre es algo muy positivo".

-¿Se sitúa?

-Aún no lo tengo asimilado, en realidad. No tengo como una visión o algo así porque puede ser muy distinto, en función dónde vaya. No quiero tener expectativas altas porque luego pueden pasar cosas muy distintas.

-¿Cuándo y cómo le nace la aspiración a conseguir esta beca?

-En realidad empezó con una experiencia de movilidad que organizó mi instituto en Inglaterra, en la zona por debajo de Birmingham. Antes yo sabía que quería estudiar fuera, pero a partir de esta experiencia ya confirmé que quería hacer esto, y que era una oportunidad muy buena. Encontré información sobre la beca en redes sociales, y vi que podía solicitarla. El proceso, del que no podemos hablar mucho, contiene varias condiciones como la media educativa y media de notas en la asignatura de inglés, por encima de siete.

-¿Este es un premio al esfuerzo, no?

-Claro. Aquí es esforzarse desde el primer día, ser constante, ir por un objetivo e intentar conseguirlo. Eso es: esfuerzo y constancia.

-¿Cuál es su entorno de inglés?

-A mí no se me ha hecho pesado nunca porque siempre me ha gustado aprender nuevos idiomas y esas cosas. Para mí, hablar en inglés ha sido algo que yo disfrutaba. Te diría que es mi asignatura favorita desde hace mucho tiempo. Aparte de que es muy importante, creo que en el instituto encuentran formas de ayudarnos a aprender inglés de forma no pesada.

-¿Dónde encontró el primer estímulo?

-A ver, en Primaria aprendes lo básico, lo necesario para tener una conversación de un nivel más o menos bajo. Entonces, cuando llegas a Secundaria, ya va subiendo el nivel. Yo he estado en extraescolares de inglés dos años. Eso te sube mucho. Si quieres mejorar lo que recomiendo es añadir a la base clases por fuera. El B1 lo conseguí con doce años y el año pasado conseguí un B2 con notas de C1.

-¿En el barrio cómo reciben la noticia de su beca?

-No esperaba que a la gente le fuera a importar esto. Es una experiencia para mí, pero no esperaba lo que me dice la gente. El otro día, en el descanso del baloncesto (aficionada del Udea), me regalaron una camiseta. No me esperaba eso.

-Y en casa, ¿pone las películas en idioma nativo?

-Sí, en casa hay veces que estoy sola que empiezo a hablarme en inglés, porque lo tengo interiorizado, sin darme cuenta. Creo que esto es bastante importante.

-¿Qué recomendaría?

-Ver películas en casa, leer libros, escuchar música y radio en inglés. Todo eso ayuda bastante, pero también ayuda hablar con gente nativa, tener conversaciones. Yo, por ejemplo, con los compañeros que vinieron de Inglaterra sigo teniendo contacto.

-¿Aquí tiene un circulo de conversación propio?

-No, me manejo mucho a través de internet.

-Va a conocer un nuevo sistema educativo.

-Allí creo que lo típico es incluirte en algún deporte, que lo tienen bastante normalizado. Es algo de lo que quiero hacer. Suele haber allí mayor variedad.

Marina Cabrera, su predecesora

Marina Cabrera Rojas, alumna del IES García Lorca, en El Saladillo, ya ha disfrutado su beca para mejorar inglés durante once meses en Wisconsin, entre agosto de 2022 y junio del pasado año 2023.

“En general me llevo muchas cosas buenas. Es una buena experiencia, que me ha hecho conocer lo mucho que me gusta viajar. De hecho, ahora pienso en intentar acceder a un Erasmus en cualquier parte”, afirma.

Lo peor que ha sentido es la soledad en algunos momentos, pero todo se supera: “Allí todo es enorme y en la nada. Vivía en una casa aislada, a media hora de todo, sola con vacas (bromea). Todos viven allí muy separados. El clima es muy distinto. De todo el año, más de seis meses pasaron cubiertos por la nieve. He cambiado muchísimo. En la relación con las personas, tengo mucha más confianza; antes era muy tímida. Ahora, el tener que verme allí sola, tener que manejarme, me ha hecho crecer mucho como persona, más independiente y con más confianza en mí misma”.

La Marina que vuelve nota el cambio y piensa en su futuro educativo, en el que la música será uno de los componentes, pero sin aspirar a dedicarse profesionalmente. En Estados Unidos ha mejorado su manejo del clarinete: “Al estar allí he visto algunas asignaturas que aquí no había visto, y me abrieron nuevas posibilidades. Allí, por ejemplo, había muchas posibilidades con la música. Hacía una clase como miembro de la banda del instituto. Incluso me llevaron de excursión de Wisconsin a California. Allí estuvimos en un desfile. Aquí, si quieres esta música es conservatorio, una enseñanza más individual, y allí he mejorado por la competencia con más gente”.

Lo que también ha comprobado es la gran importancia que en Estados Unidos se da al deporte. “Puedes acceder a más becas gracias al deporte que por otras asignaturas. Hay muchas optativas. No te obligan a hacer ninguna en concreto, sino que tu eliges todo lo que quieres estudiar”, declara. Ha practicado el atletismo y el curling, ese curioso deporte del que sabemos, principalmente, cuando llegan las olimpiadas de invierno: “Lo más importante es no caerse, primero, pero es más complicado de lo que parece”.