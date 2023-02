Landaluce pide para Algeciras los trenes fallidos de Cantabria y Asturias y el Gobierno responde que no existen

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha propuesto este lunes al Gobierno central utilizar para la conexión ferroviaria de Algeciras con Madrid los vagones "recién construidos" que han sido destinado a cubrir las líneas de Cantabria y Asturias que no caben en los túneles ferroviarios, y por tanto, no pueden usarse. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha aclarado al regidor que estos trenes no se habían fabricado todavía.

Pacheco explica que tal y como trasladó ayer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el error en las dimensiones de los trenes de Cercanías destinados a Cantabria y Asturias se detectaron "cuando el proceso se encontraba aún en las etapas más preliminares de la fase de diseño. Es decir, ningún tren se había fabricado, ni siquiera se había llegada a desarrollar lo suficiente como para tener una definición 'sobre el papel', por lo que tampoco se ha producido ningún gasto de fabricación".

José Pacheco ha pedido "responsabilidad y seriedad a Landaluce que, en ese afán continuo por atacar al Gobierno Central, se ciega y comete errores de bulto".

Landaluce había explicado que el de los trenes de Cantabria y Asturias “es otro despropósito que repercute en las arcas del estado fruto de la descoordinación y falta de planificación de este gobierno. Una desafortunada noticia a la que nuestra ciudad le puede sacar provecho, ya que aquí si necesitamos trenes y vagones nuevos y modernos, por lo que proponemos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se lleve los vagones de aquí al norte y nos traiga esos más modernos para cubrir la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid, una vez comprobado que sí caben en estos túneles y cumplen las condiciones de seguridad pertinentes".

“Somos una tierra prometedora y con mucho futuro pero necesitamos más inversiones que pasan, sin duda alguna, por una conexión ferroviaria de calidad con Madrid así como eficiente y moderna, con mejores medios, más personal y con una línea electrificada como en otras zonas de España. Esto no puede seguir así, ya que día si y día también se producen continuos retrasos, averías e incidencias en el servicio ofreciendo a todos una imagen muy negativa de la zona”, añadió el regidor.

Finalmente, Landaluce reclamó tanto a Renfe como ADIF que “se tomen en serio nuestras necesidades y nuestras reclamaciones, que son de todos los sectores, no solo de los representantes políticos sino también del tejido productivo, agentes económicos de la zona, colectivos sociales y sector portuario. Todos clamamos por una conexión rápida, segura y europea”.