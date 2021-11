Landaluce trata con los sindicatos el posible cierre de la oficina de Correos del centro de Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la delegada municipal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, se han reunido este martes con representantes sindicales, encabezados por el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Alberto Díaz, para hacerles partícipes de la intención de Correos de cerrar sus instalaciones de la calle Radio Algeciras, aunque el PSOE ha indicado este mismo martes que el cierre será temporal mientras se acomete una reforma en el edificio.

Los sindicalistas han expresado su total apoyo a las iniciativas que se lleven a cabo, no solo para frenar el cierre, sino para impulsar que Algeciras cuente con unas instalaciones de Correos renovadas y modernas, "tal y como se están implantando en otras ciudades".

Esa fue la conclusión a la que se llegó en la reunión, en la que el alcalde recabó nuevos apoyos a las medidas que ya están en marcha, y que ya cuentan con el refrendo de todos los partidos del arco de la corporación municipal. De hecho, este lunes se preparó una carta suscrita por todos a la dirección general de Correos, en Madrid, expresando el mas absoluto rechazo al cierre anunciado.

El alcalde manifestó que el Ayuntamiento "está haciendo un gran esfuerzo para tratar de revitalizar y dinamizar el centro bajo de la ciudad" y que no está dispuesto a permitir que se cierre la oficina de Correos más histórica, uno de los principales motores de la zona. “Estamos decidimos a colaborar en todo lo posible, incluso ofreciendo locales municipales para el tiempo que duren las obras de rehabilitación. Pedimos que se actúe con sensatez, que se rectifique. Desde Madrid no se puede tomar una decisión que influye tanto en la ciudad y que es errónea, injusta, de insensata. No lo vamos a permitir”, aseguró el alcalde.

Miguel Alberto Díaz manifestó que desde CCOO “apoyamos de manera incondicional al alcalde, al equipo de gobierno, y a las fuerzas políticas que por unanimidad han decidido pedir a Correos que frene lo que consideramos una aberración”.

El representante sindical pidió a la dirección de Correos que recapacite, y aseguró que, si no es así, “emprenderemos acciones legales, y si hay que movilizarse para que Correos no se pierda, se hará, y pediremos no solo que se mantenga abierto, sino que se modernicen las instalaciones como se requiere en un servicio público europeo del siglo XXI. Los ciudadanos no van a estar solo en esta reivindicación, y apoyaremos al alcalde en todo lo que se haga”, concluyó.

Finalmente, los representantes de CCOO en Correos Eva Collado y Antonio Lara recordaron que no es el primer cierre de oficinas que se produce en Algeciras, puesto que ya se clausuró la de Carrefour argumentando una reforma, por lo que de producirse este nuevo cierre, de cuatro oficinas se pasarían a dos. La oficina de la calle Radio Algeciras atiende a una población comprendida en tres códigos postales, 11202, 11202 y 11203, por lo que todos ellos pasarían a depender de las oficinas del Secano "con el detrimento en todos los sentidos que ello supondría en la prestación del servicio".