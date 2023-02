Landaluce protesta por los precios del tren a Madrid: "Son más caros que si fuesen los del AVE"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha protestado este viernes por los precios que Renfe aplica a los billetes del tren entre Algeciras y Madrid. "Son unos precios más caros que si fuesen los del AVE, algo absolutamente incomprensible e injustificable", ha subrayado.

Landaluce ha explicado que el viaje de ida desde la capital hasta la ciudad en el tren que parte desde la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes del próximo jueves en clase turística ha sido vendido a 66,40 euros, y el de vuelta, con salida desde Algeciras, a 88,55 euros.

"Esto es algo ilógico. Ida y vuelta a 164,95 euros es una auténtica tomadura de pelo para unos viajeros que tienen en el tren la única forma de viajar, pero que además lo hacen en unos convoyes que no ofrecen garantías ninguna de puntualidad, que en esta semana en la que estamos y que aún no ha terminado se ha retrasado en tres ocasiones, que son incómodos, y que no ofrecen ningún atractivo para hacer uso de ellos", ha manifestado el alcalde.

Landaluce ha añadido que "Renfe, lejos de incentivar el uso del ferrocarril, se empeña en seguir tratando a los algecireños y a los campogibraltareños como españoles de tercera categoría, sin dar soluciones a los problemas que siguen acuciando, y mirando hacia otra parte, jugando con el presente e hipotecando el futuro".