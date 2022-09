Landaluce reclama al ministro Escrivá una confirmación por escrito deque el CETI no se construirá en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pretende que el Gobierno central le garantice por escrito que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha descartado definitivamente la construcción de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la ciudad.

El regidor local ha remitido este lunes una carta al ministro José Luis Escrivá en la que le solicita formalmente que comunique "de manera oficial" al Ayuntamiento la decisión que se haya adoptado sobre la posible construcción (o no) de un CETI en los antiguos terrenos del acuartelamiento de transmisiones de Eras de las Torres, entre Pescadores y El Saladillo.

Para Landaluce, la información aportada la semana pasada por el PSOE, en la que anunciaban que se había desistido de ejecutar el proyecto en la ciudad -tras una reunión de su secretaria general, Rocío Arrabal, con Escrivá en el Senado-, no es suficiente. "Lo que tenemos por ahora es que dicen que ha dicho. No se nos ha contestado como Ayuntamiento por parte del Ministerio en los diversos canales que hemos empleado para comunicarnos", ha lamentado Landaluce.

El alcalde ha detallado que, tras recibirse hace un mes una primera carta por parte de la Subdirección General de Emergencias y Centros de Migraciones sondeando al Consistorio sobre la posibilidad de poner en marcha el proyecto, se le contestó a dicho requerimiento, se efectuaron llamadas telefónicas y remitido correos electrónicos para trasladar la negativa municipal. "No hemos obtenido ninguna respuesta, es algo incomprensible y una falta de respeto. Estamos hablando de algo muy serio", ha subrayado Landaluce.

El primer edil ha recordado que todos los grupos de la Corporación municipal han expresado su rechazo a la iniciativa, así como los colectivos vecinales e incluso las ONG. "No lo vemos en Algeciras ni en el Campo de Gibraltar. Porque las mafias que actúan con los migrantes en Ceuta y Melilla se trasladarían aquí. El Gobierno central no debe abusar y destrozar la convivencia en la ciudad. No nos vale que digan que ha dicho, queremos algo fehaciente", ha subrayado Landaluce.

El Partido Popular había reclamado también una comparecencia del ministro Escrivá ante el Senado, para lo que aún no hay fecha.

"Algeciras ha sido y es una ciudad solidaria y fruto de ello se puede comprobar en la cesión de 20.000 metros cuadrados para la construcción del CIE más moderno de Europa, que sustituya al situado en la antigua cárcel de Algeciras, o la cesión de un pabellón para que durante la avalancha de inmigrantes tuvieran un lugar donde refugiarse", reiteró el alcalde como argumentos para su negativa a este posible proyecto.