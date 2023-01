Landaluce denuncia otro retraso de una hora en el tren de Madrid a Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar la llegada del tren desde Madrid con una hora de retraso. "Es un problema que el Gobierno no parece que quiera solucionar", ha criticado este jueves.

El regidor afirma que Renfe muestra "poca delicadeza" al haber colocado los eslogan 'no todos los trenes como los de Renfe' y publicitar que la compañía tiene el mejor compromiso de puntualidad. "La próxima semana hay un gran congreso de un sindicato y van a venir varios ministros, entre ellos la de infraestructuras, y espero que todos ellos vengan en tren. Es la única forma de que se den cuenta de la aberración que supone tener este ferrocarril hoy en día en España, dando siempre problemas, retrasos, incomodidades y averías", han sentenciado.