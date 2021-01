Landaluce denuncia “la enésima avería del tren Algeciras-Madrid”

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado “la enésima avería que ha afectado este sábado a los viajeros que tenían previsto desplazarse en tren desde Algeciras hasta Madrid, y que no han podido hacerlo de la manera prevista ya que un fallo mecánico en la locomotora ha impedido que el convoy de las 15:03 haya iniciado su marcha”.

Para el regidor algecireño “si ya es inadmisible la enésima avería de este tren, que se suma a una lista tan larga como inexplicable, lo que no es en absoluto de recibo es que en medio de la más absoluta desinformación por parte de RENFE, los pasajeros hayan sido subidos a un autobús, con destino a Málaga, y al parecer con quejas de los usuarios, que han protestado porque en el interior del vehículo no se hayan seguido las medidas de seguridad establecidas para en el transporte público, y que son de obligado cumplimiento en el marco del nivel 4 grado 1 en el que nos encontramos inmersos para luchar contra la pandemia de la Covid-19”.

“Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue mirando hacia otro lado. Seguimos preguntándonos hasta cuando el presidente va a seguir permitiendo que los algecireños y los campogibraltareños continuemos padeciendo una situación absolutamente vergonzante y discriminatoria, que no solo lastra nuestra futuro, sino que está hipotecando nuestro presente”, señala el primer edil.

Landaluce subraya que “no es de recibo que la estación de Algeciras no sea considerada de primera categoría o estratégica, ni es de recibo tampoco que contemos con maquinaria de última generación que no haga perder tiempo a los viajeros en el intercambiador de vías de Antequera, ni mucho menos vamos a permitir que el Gobierno consiga materializar lo que parece que pretende hacer, y que es convertir al puerto de Algeciras, actualmente el primero de España, en el quinto del sistema portuario nacional. Eso no lo vamos a consentir bajo ningún concepto, y si alguien quiere aventuras, que se vaya a un parque temático, pero que no experimente con el tren”.