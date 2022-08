Landaluce defiende que las aguas donde se ha producido el accidente con el OS 35 son españolas

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha lamentado el accidente acontecido en la noche del pasado lunes en el que el buque granelero OS 35 colisionó con otro barco, el Adam LNG. No obstante, el accidente ha merecido sus críticas a Gibraltar por el "poco compromiso mediombiental", destacando que "el accidente se ha producido en aguas de la Bahía, en el mar territorial español".

En declaraciones a los medios, Landaluce ha señalado que "las aguas que gestiona la Capitanía de Gibraltar son aguas en litigio. El Almirantazgo británico en las cartas náuticas indica que son de Gibraltar, pero no es así", ha añadido el edil.

"Según las instancias internacionales y Naciones Unidas en el tratado firmado entre Inglaterra y España, el Tratado de Utrecht (1713), reconoce que solamente pertenece a uso de Gibraltar el castillo, la ciudad y el muelle", ha señalado. En este sentido, ha manifestado que "Gibraltar está creciendo de una forma insoportable, primero porque son aguas nuestras, de España, y segundo porque no tienen compromiso medioambiental".

El alcalde ha recordado el accidente del Freda el 11 de octubre de 2008 para criticar que ni "Salvamento Marítimo, ni otra administración española fuese avisada para colaborar". Por estos motivos, Landaluce espera que "con este accidente, no venga un temporal de levante, porque si no van a tener problemas", añadiendo que "la carga que llevan no es contaminante, es acero, pero sí es verdad que tienen combustible".

Finalmente, el alcalde ha manifestado que espera que haya colaboración entre Salvamento Marítimo español y Gibraltar, "a pesar de esos celos de que esas aguas son suyas y no quieren pedir ningún tipo de ayuda, pero no debe ser así", ya que según Landaluce, "el bien común y el medio ambiente es de todos". "Al final nos contamina a todos", ha subrayado este miércoles.

Incertidumbre desde La Línea

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, también ha expresado su opinión sobre este asunto, lamentando la "incertidumbre" generada y ha confiado en que el buque inmovilizado frente a la cara este del Peñón, que tiene una brecha en el casco, no cause ningún vertido en la Bahía.

"Estamos expectantes y esperando que se solvente la situación. Parece que se va a proceder a la retirada de los combustibles del barco de forma inminente; esperamos que se pueda hacer sin daños al medio ambiente y estamos deseando que se acabe solventando a la mayor brevedad", ha manifestado Franco. Asimismo, ha destacado la importancia de la coordinación con las autoridades españolas y ha subrayado su deseo de "que esto tenga un final adecuado".