Landaluce exige al Gobierno que la Policía Local sea personal de riesgo para la vacuna contra la Covid-19

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno central que los policías locales sean considerados personal de riesgo a la hora de recibir la vacuna contra la Covid-19, después de conocerse que el Ministerio de Sanidad haya decidido dejar a los integrantes de las plantillas policiales municipales fuera del calendario de vacunación, en el que sí han sido incluidos el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Para el regidor algecireño “es incomprensible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias discrimine con tal nivel de gravedad a unos profesionales que desde el 14 de marzo del año pasado están dando lo mejor de sí mismos, cumpliendo no solo con las labores propias que tienen encomendadas como policías locales, sino también haciendo gala de una solidaridad y una entrega hacia los demás dignas de elogio. Estos hombres y mujeres siguen estando en la primera línea de lucha contra la pandemia, y no entendemos cómo quienes han de velar por su salud les dan la espalda y no los incluyan en el calendario de vacunación fijado para finales del próximo mes de marzo”.

En el caso de Algeciras, la primera autoridad destaca que “nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestra Policía Local, de todos quienes componen la plantilla de la Jefatura y de la labor que están desarrollando, y este Ayuntamiento sí ha cumplido con sus obligaciones y realizó en plena primera ola de la pandemia los test diagnósticos para conocer el estado de salud de los agentes, aunque por desgracia, ahora vemos que por parte de otros no se cumple con lo que se debe hacer”.

“Los policías locales de Algeciras no solo han velado, y lo siguen haciendo, por el cumplimiento de las medidas extraordinarias que han sido puestas en marcha para luchar contra la propagación del coronavirus, sino que han sido los encargados de hacer felices a muchos niños durante los momentos más duros del pasado confinamiento, repartiendo también alimentos y productos de primera necesidad entre las familias a las que más falta les hacía. Si a pesar de ello el Gobierno central considera que no son personas de riesgo, es que algo no funciona”, recalca el alcalde.

Landauce ha anunciado que presentará al próximo pleno de la Corporación municipal una moción para exigir que se incluya a los policías locales en ese segmento de la campaña de vacunación “y el Gobierno de marcha atrás en lo que parece ser un nuevo ataque frontal al municipalismo, personalizado en esta ocasión en unos servidores públicos que se entregan en cuerpo y alma a su trabajo, en muchas ocasiones, sin horarios ni calendarios, y que no merecen un trato discriminatorio de tal calibre como es éste”.