Landaluce se desmarca de Feijóo y aplaude el acuerdo con Marruecos que reabrirá el Estrecho

La reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene dos lecturas muy distintas dentro del PP. El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, y el gobierno popular de Ceuta no dudan en aplaudir el acuerdo alcanzado, que supondrá para sus ciudades la vuelta de las importantes conexiones marítimas y terrestres con el reino alauita. En el lado opuesto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica el resultado de la reunión, que no considera aceptable.

La hoja de ruta para normalizar la relación con Marruecos que para Sánchez es "un hito diplomático" se ve de forma muy diferente cerca y lejos del Estrecho. En las ciudades afectadas, el suspiro de alivio ha podido oírse entre las navieras y sus empleados, los residentes marroquíes que no podían regresar a su país o los establecimientos que dependen de ese tránsito fluido entre España y Marruecos. La aseveración de que pronto se reabrirán las líneas marítimas entre Algeciras y Tarifa y Tánger o la seguridad transmitida sobre la vuelta de la Operación Paso del Estrecho a estos puertos suponen un cambio importante para Algeciras, como recuerda su alcalde. "La suspensión del paso de pasajeros ha supuesto más de 100 millones de euros de pérdidas para navieras, agencias de viaje y otras empresas porque más de 10 millones de personas y 2 millones de vehículos no han podido pasar en dos años. Además está el tema familiar de las personas que no han podido visitar a sus seres queridos durante este tiempo. Esperamos que vuelva a ser algo habitual y que no vuelva a ser noticia por su cancelación", incidía este viernes.

Landaluce tiene la impresión de que las cifras de pasajeros en la Operación Paso del Estrecho (OPE) serán mayores que en la última que se celebró, en 2019. "Son dos años sin ver a sus familiares y eso hará que haya un mayor movimiento de personas y vehículos", ha explicado.

Por otra parte, ha recordado el senador, "la venta de productos de España a Marruecos supone 8.000 millones de euros, Marruecos es un socio principal de España. También se sigue trabajando la lucha contra el yihadismo y es un socio fundamental para toda Europa. Hay que dejar bien claro también que la españolidad de Ceuta, Melilla y Canarias no se discute. Son temas que nos repercuten mucho. Bienvenida la normalidad y que pronto sea completa con el reino alauita".

Uno de los aspectos que precisamente menos ha gustado al PP nacional del acuerdo que ha trascendido es que sobre Ceuta, Melilla y las aguas de Canarias no saben "absolutamente nada", ha destacado Feijóo en declaraciones a la Cadena Ser, al tiempo que se preguntaba qué "ha ganado" España con todo lo ocurrido con el país vecino.

Ceuta y Melilla, por contra, sí que parecen sentirse cómodos en el marco de relaciones establecido por el Gobierno de España y Marruecos. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán (PP), tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha subrayado las "favorables expectativas" que se abren ante la acordada intención de normalizar el tránsito fronterizo, de manera gradual, ordenada y segura, mediante la implantación de los dispositivos apropiados de control, tanto aduaneros como de personas.

Ha resaltado que para el Gobierno de la ciudad, "el hecho de mencionarse de manera expresa, en los acuerdos adoptados, el no recurrir a actos unilaterales que perjudiquen el clima de confianza recíproca establecido, debe ser interpretado como una clara voluntad de que no vuelvan a repetirse episodios como los vividos el pasado mes de mayo", cuando miles de marroquíes entraron en Ceuta.

Por su parte, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha confiado en que "se cumplan todos los parabienes" anunciados tras el acuerdo entre España y Marruecos, como la reapertura de la frontera para el paso de mercancías y personas y, aunque ha dicho entender que no se haya dado una fecha, insta a trabajar para buscarla. De Castro ha señalado que el cierre de la frontera "no puede ser sine die" y "al final tendrá que materializarse en una fecha concreta", para lo que cree que es necesario "dejar que pase un tiempo" y que el grupo de trabajo anunciado por ambos países comience a dar los primeros pasos.