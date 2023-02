Landaluce pide al Defensor del Pueblo que se interese por "las deficiencias" del tren y las instituciones penitenciarias

El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que tome partida en los asuntos concernientes a "la actualidad" y, en especial, a dos caballos de batalla comarcales con el tren entre Algeciras y Madrid y las deficiencias que padecen las instituciones penitenciarias como Botafuegos.

Landaluce se ha dirigido a Gabilondo durante la celebración de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El senador popular ha agradecido a Gabilondo la llamada recibida tras el atentado yihadista que sufrió Algeciras el pasado 25 de enero para informarse sobre cómo se encontraba la población.

Dicho esto, Landaluce ha preguntado "cuándo tiene previsto el Defensor comparecer para temas de actualidad", ya que "solamente ha comparecido cuando quería explicar un informe que ya reflejaba el pasado".

Landaluce ha solicitado al Defensor del Pueblo que se preocupe del tren Algeciras-Madrid ya que "Renfe está haciendo publicidad de que quiere unir Madrid con las distintas capitales europeas, pero, en cambio, no es capaz de unir bien y dignamente Algeciras con Madrid", ha criticado.

El alcalde algecireño ha pedido que a Gabilondo que "se preocupe de las deficiencias que existen en las instituciones penitenciarias y de los derechos fundamentales de los internos". "También es primordial que se tengan en consideración las agresiones que han sufrido los funcionarios de prisiones y que nunca se habla sobre ellos", ha agregado.

"La gran mayoría de los asuntos que usted ha tratado con los Defensores autonómicos, son iniciativas presentadas y registradas como solicitud de comparecencia del grupo popular y otros grupos parlamentarios, pero el bloqueo del Partido Socialista y Podemos hacen que no se pueda quitar esa mordaza y hablar con libertad", ha señalado el senador a Ángel Gabilondo.

Landaluce ha pedido al Defensor que "no le dejen amordazar su libertad y que no agoten su crédito personal ni el crédito de la defensoría para que no impidan que usted comparezca en esta comisión y hable sobre los problemas que le afectan, que le interesan a los ciudadanos, y que nosotros como responsables y representantes de estos, hemos pedido que comparezca para hablar de ellos".

"Usted y la Institución que usted representa deben poner voz a lo que los ciudadanos le reclaman, o incluso a las actuaciones que la defensoría realiza de oficio", ha recalcado.

Por último, el senador ha recordado al Defensor que "no se trata de que comparezcan las Adjuntas al Defensor, ya que usted no puede dejarse ni manipular ni tapar".