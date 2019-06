La Junta sacrificará a los animales de Cana si no presenta la documentación

La Junta de Andalucía ha informado de que sacrificará a las ovejas y las cabras que cuida el algecireño Guillermo Cana en un terreno junto a su casa si éste no presenta a tiempo la documentación de los animales.

La Delegación Territorial de Agricultura explicó, a preguntas de este periódico, que realizó “una inspección verbal en la que se le solicitó documentación como el alta de la explotación ovina, así como las vacunas y otra documentación necesaria, no pudiéndola presentar al carecer de ella”. “Por salud pública y sanidad animal, se levantó un acta que conlleva que en un plazo de 48 horas se llevaría a cabo el sacrificio de los animales”, continúa. “Pero, al presentar un recurso y por seguridad jurídica, se le dio diez días para que alegue y presente toda la documentación requerida”, apostilla la Junta. Este plazo se cumplió, según entiende Agricultura, el pasado sábado, puesto que entiende que Guillermo Cana presentó las alegaciones el pasado día 5 en Cádiz, aunque el PACMA discrepa de esto. “En caso de que no la presente, por salud pública y sanidad animal, se sacrificarán esos animales al no carecer de trazabilidad sanitaria y por en riesgo el reciente levantamiento de la alerta por Brucelosis en una zona de gran riesgo como el Campo de Gibraltar”, concluye la Junta de Andalucía.

El PACMA y sus representantes legales afirman que esta información no casa con la que ellos tienen, ya que no hay decisión al respecto y ni siquiera un acto administrativo, por lo que no se ha podido presentar un recurso. El abogado del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) sí acudió junto a Cana el día 5 a Cádiz a presentar por escrito unas alegaciones al acta de inspección. La formación y el dueño de los animales afirman que en virtud de la legalidad vigente, el algecireño tendría un mes para acreditar la salud de los animales.

Guillermo Cana sufrió, durante este proceso, el robo de dos borregos que recuperó horas después.