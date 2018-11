Jueces y fiscales de la comarca se suman a una huelga por la independencia y mejoras judiciales

El pasado mes de mayo, jueces y fiscales de todo el país protagonizaban una imagen inédita: la segunda huelga del sector judicial en España, la primera convocada de forma conjunta de las asociaciones que representan a estos colectivos. Los huelguistas reclamaban al Ministerio de Justicia mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Hoy, varios meses después, jueces y fiscales vuelven a estar de huelga, después de que no haya habido avance alguno en sus reivindicaciones.

Ello a pesar de que una de ellos, la fiscal Dolores Delgado, ostenta ahora la cartera de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. Jueces y fiscales dejaron en suspenso las movilizaciones cuando cambio el Ejecutivo y miraron con esperanza la llegada de Delgado, que había hecho la huelga con ellos, al Ministerio. Pero las asociaciones convocantes han visto frustradas sus expectativas tras reunirse con la ministra y que esta no les ofreciese "nada concreto".

Las reivindicaciones siguen siendo las mismas, han remarcado esta mañana los jueces y fiscales de Algeciras, que han acudido de forma masiva a la huelga al igual que sus homólogos de La Línea y San Roque. Aunque las circunstancias se han enrarecido aún más: el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el próximo presidente del Tribunal Supremo ha caldeado aún más el ambiente. Y la última chispa la ha prendido el portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, que en un mensaje de Whatsapp desvelado por El Español asegura que ese acuerdo dejará al PP "controlando la sala segunda desde detrás" (es la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno).

"Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial", remarca el comunicado leído hoy en los juzgados de todo el país. "Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", apunta un sector judicial muy preocupado por su imagen.

Una imagen que impacta en un colectivo que desempeña sus funciones en condiciones más que mejorables: cargas de trabajo muy por encima de lo considerado razonable, falta de medios materiales, falta de jueces y fiscales o unas retribuciones bajas para los encargados de administrar la Justicia. Los fines de semana dedicados a dictar sentencias o la falta de medidas de seguridad en edificios judiciales se han convertido en una disfunción habitual en el caso del Campo de Gibraltar, apuntan los jueces. También se denuncian problemas como humedades y goteras o la presencia de roedores e insectos. Por ello, hoy los juzgados se han vaciado dejando un rastro de juicios suspendidos y declaraciones pendientes, solo se han tramitado los pases de detenidos y los asuntos de la junta electoral.

Si no hay respuesta a esta jornada de huelga, explica el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, "solo nos queda convocar una huelga indefinida". Ya estuvo sobre la mesa, pero finalmente no se ejecutó al cambiar el Gobierno. Los huelguistas no son optimistas: según explicaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con la ministra, esta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas. Unas "advertencias" que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer el viernes, al considerar que es una técnica que "recuerda épocas ya superadas" y que tenía el objetivo de "amilanar" para evitar la convocatoria.

Las convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra- y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). El Consejo General del Poder Judicial ha señalado que 2.559 jueces han informado a sus respectivos tribunales superiores de justicia de que secundaban la huelga (el 46,88 %, frene al 55,6 % de mayo), mientras que, según la Fiscalía General del Estado, 1.004 fiscales (el 40,59 %) han comunicado su participación en el paro.

Entre las reclamaciones, los jueces reclaman también la modernización de la Administración de Justicia y los fiscales la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

"Nunca hay dinero ni interés"

Con el cambio de gobierno el pasado mes de junio, las asociaciones recordaron a la sucesora de Catalá todas sus exigencias y acordaron dar un margen al nuevo equipo ministerial para ver si éste tomaba alguna medida al respecto. Tras cinco meses del Gobierno de Pedro Sánchez, los representantes de jueces y fiscales consideran que no ha habido ningún avance, ni hay ninguna "oferta concreta" porque "nunca hay dinero ni interés".

Por todo ello, recuerda Europa Press, el pasado 25 de octubre las siete asociaciones volvieron a llamar a protestar y fijaron en el calendario el 19 de noviembre para realizar otro paro laboral. Ante esto, el Ministerio se reunió con los representantes de las asociaciones los pasados 7 y 12 de noviembre para estudiar de nuevo las reclamaciones e intentar evitar la huelga.

Fue entonces cuando Delgado recordó que la Mesa de Retribuciones, que tanto han reclamado las asociaciones, fue convocada después de 15 años. También les comunicó que algunas de sus reivindicaciones ya se encontraban en pleno trámite parlamentario, como es el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre licencias y permisos -ultimándose en el Senado-; o la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los plazos de la instrucción de causas penales, sobre el cuál ya se ha debatido en el Congreso de los Diputados la importancia de no paralizar su estudio.

Por otro lado, les informó de la convocatoria de otras 300 plazas de oposición para jueces y fiscales, y la intención de incrementar la plantilla del Ministerio Fiscal en 80 plazas, así como la creación de 75 órganos judiciales. Sin embargo, las asociaciones consideran que "todo son promesas y largas" y que no hay ninguna "oferta concreta". Por ello, han mantenido la convocatoria de la huelga general.