Juanma Moreno: "Algeciras siempre estará en la primera línea del Gobierno de la Junta"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a revalidar el cargo, Juanma Moreno, ha afirmado este sábado en Algeciras, donde se ha reunido con los alcaldes del PP, que la ciudad "siempre estará en la primera línea del Gobierno de la Junta porque los intereses de Algeciras son los de Andalucía".

En un acto celebrado en el Llano Amarillo tras un encuentro en el Casino, Moreno no ha escatimado elogios hacia el acalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "Estoy convencido de que lo mejor que le podía pasar a una de las mejores ciudades de Andalucía es que tuviera un alcalde como José Ignacio Landaluce, que gobierna gracias a los vecinos de Algeciras", ha destacado.

El candidato popular ha destacado que Algeciras "estaba muy huérfana de Gobierno autonómico, no había un Gobierno que creyera en ella. Durante mi mandato, con dos años de pandemia y las provincias cerradas, soy el presidente de la historia que más veces ha venido a trabajar a Algeciras. ¿Dónde estaban antes nuestros gobernantes para no prestar atención a la décima ciudad más importante de Andalucía? No estaban en lo que tenían que estar, que era trabajando y gestionando los intereses de esta ciudad", ha criticado.

Moreno ha destacado que en los últimos meses de ha impulsado la construcción del Lago Marítimo, "una reivindicación histórica que hemos comenzado ahora que en la próxima legislatura van a albergar el puerto mas importante de España y Europa y la ciudad y va suponer un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida y en la potencia de la ciudad. Hace poco estuve en la colocación de la primera piedra del edificio de la Universidad de Cádiz y ya va por la tercera planta, son realidades. Va a ser un centro de investigación marítima referente de la economía azul que va a crear riqueza y empleo en Algeciras", ha resaltado el presidente.

Moreno también ha hecho un repaso por las inversiones bajo su mandato en el Campo de Gibraltar, como 24 millones para el Área Logística de San Roque, cinco millones de euros en la reforma del hospital Punta de Europa, mejoras en el colegio Puerta del Mar, en la depuradora de Bolonia, el convenio para la depuración de aguas en Algeciras o la mejora de la barriada de Gravina en La Línea. "Muchas cosas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

La intervención de Juanma Moreno ha cerrado un acto que ha abierto el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha ejercido como anfitrión, y en el que también han intervenido el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, y José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente del Consejo de alcaldes del PP, que han elogiado la figura del presidente andaluz y su apuesta por el municipalismo.