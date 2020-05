Asegura que de las tres veces que ha visitado el hospital Punta de Europa por motivos de salud importantes, esta ha sido la que más secuelas le ha dejado. “Echo en falta en la ciudadanía más precaución, se le está perdiendo el miedo a este virus, que es muy agresivo y deja muchas secuelas, cansancio físico y también psíquico”, afirma. Y advierte en su condición de médico: “El riesgo de rebrote sigue latente”.

-¿Teme nuevos contagios?

-Si bajamos la guardia, si le perdemos el miedo al virus vamos a volver a sufrir las consecuencias con la misma crudeza con la que lo hemos sufrido. Estamos hablando de cientos de muertos diarios, eso es una barbaridad. Y luego está el sufrimiento del paro. Nos ha tocado vivir un mal sueño que es una realidad. Los titulares bonitos, el hecho de que no haya nadie en las UCI nos lleva a confiarnos.

-Hay cierta saturación, mensajes contradictorios y, además, las buenas y las malas noticias se suceden unas a otras.

-Es cierto. Mire, las plantas de los hospitales ya no están llenas. Se llegaron a habilitar despachos para habilitar camas. Sanitariamente no se ha acabado con la enfermedad. A la población le corresponde mantener una pauta de respeto y prevención. No de miedo, porque está causando unos problemas psicológicos importantes a mucha gente, pero sí de prevención.

-Usted sale del hospital y aún convaleciente plantea la creación de una comisión para impulsar la ciudad.

-La hemos llamado Comisión para la promoción y el impulso de Algeciras. Refleja lo que queremos y con un tinte positivo. Es una comisión donde será llamado todo el mundo que tenga algo que aportar. Están los grupos políticos, los trabajadores municipales, la mesa del comercio, las ONG, los agentes sociales, las grandes empresas del puerto, la AGI, los directores de los medios de comunicación… Centrémonos en lo que nos une y dejemos fuera lo que nos separa.

-El impacto social ha sido y es tremendo.

-Hay familias que no tienen nada y que jamás pensaban que fueran a verse así, cogiendo comida. Les estamos pagando la luz, el gas, el alquiler del piso... Llevamos gastado medio millón de euros en servicios sociales, la cifra más alta desde que gobernamos nosotros. Hemos reforzado la ayuda a domicilio y la ayuda a los sintecho, aunque hay tres o cuatro que no quieren ir a un ningún lado.

-La crisis llega cuando aún no habíamos dejado atrás la anterior y con muchas tareas pendientes.

-Sí, pero el momento de presionar es ahora, todos juntos, sin afearle nada a nadie, de tú hiciste más que yo: el tren, las carreteras, el desarrollo por parte de la Zona Franca del Cortijo Real… Por cierto, tenemos cajas de papeles registrados en el Ayuntamiento por la Zona Franca, de planos, aunque digan que no había nada. También está la falta de arena en las playas, para la que he vuelto a registrar todos los papeles.

-Las empresas están pasando grandes dificultades. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento en favor de ellas? Le piden que quite o rebaje el IBI.

-Hemos agilizado al máximo los pagos a los proveedores. Y sí, nos piden que quitemos el IBI, pero una empresa con eso solo no tira. Necesita ayudas de administraciones supramunicipales. Es ridículo pensar que nosotros solos a pulmón vamos a relanzar la economía local. ¿Qué hemos hecho? Peatonalizar calles para dinamizar el comercio y la restauración. Hemos agilizado trámites en urbanismo, de los bomberos para que vengan a hacer inspecciones de establecimientos para que puedan abrir. Es verdad que podemos facilitar muchos trámites, pero la realidad es que somos la administración más débil.

-¿De quién dependen las soluciones?

-Dependen más de las medidas del Gobierno de la nación: si este se equivoca y quita las rebajas, pues te estás cargando el comercio tradicional porque las tiendas online sí tienen rebajas. Afortunadamente, ha rectificado. En caso contrario, se hubiera cargado la tienda, que deje de pagar un alquiler, deja de pagar el IBI, manda al paro a sus dependientes y deja de pagar a sus proveedores.

-Volvamos al IBI y a las tasas municipales.

-Estamos viendo distintas mejoras de forma sensata, como la rebaja de tasas para los taxistas. Hay quien, como el alcalde socialista de Dos Hermanas (Sevilla), ha dicho que debe ser el Gobierno de la nación quien maneje los fondos de los ayuntamientos, para que le sirvan de respaldo o como aval… Sería una locura. A mí los chiringuitos no me preocupan porque no tengo, pero necesito que el dinero venga al Ayuntamiento porque no tenemos.

-Los pequeños comerciantes insisten en que necesitan ayuda.

-Lo sé y nos les faltan los motivos, pero no puedo decirle a los señores del mercadillo u a otros gratis total el resto del año, sin pagar impuestos o tasas, porque si aquí no entra el dinero no podemos dar de comer a las 700 personas a las que ayudamos a diario. Y vamos a ir a más. ¿Cuando yo no tenga dinero para dar de comer, quién los va a mantener? Los sueldos de los empleados municipales hay que pagarlos, como los autobuses nuevos y la electricidad. ¿Quién va a promocionar Algeciras en positivo si no es el Ayuntamiento? Si no hacemos las cosas con cabeza, nos vamos a encontrar con que no podremos atender nuestras obligaciones a final de año.

-¿Qué piensa hacer al respecto?

-Como todo el mundo diga que esto está fatal no saldremos adelante. Algeciras va a tener divertimento, su velada, sus conciertos… Y va a ser una ciudad divertida donde la gente va a salir, a comprar y a consumir.

-El Gobierno pretende que la renta básica sea tramitada a través de los servicios sociales de los ayuntamientos.

-No lo sé, eso parece, pero como cambian de opinión todos los días… Es cierto que los ayuntamientos conocemos mejor que nadie la situación de las familias. Creo que, en vez de Cruz Roja, nuestros servicios sociales deberían haber gestionado ya el reparto de tarjetas de la Junta de Andalucía.

-¿Se lo ha dicho directamente al Gobierno andaluz? Está en manos de su partido.

-No, aún no he tenido la oportunidad.

-¿Es partidario de mantener el estado de alarma?

-Ehhh… Hay prohibiciones que se deben mantener y otras que no. Lo que ocurre es que el decreto-ley del Gobierno es un cajón de sastre que ha servido para justificar unos intereses bastardos, que van en contra de los intereses de España y de las libertades de los españoles con la justificación solo de la salud.

-¿Qué intereses bastardos son esos?

-Hombre, se está atacando la libertad, la transparencia… Se están manipulando las redes sociales, se está tratando de influir en medios de comunicación con prebendas y no hay un portal de transparencia para saber cómo, por qué y a quién se han comprado miles y miles de productos sanitarios por valor de muchos millones de euros.

-En la compra de material ha habido muchas urgencias por parte de todos, también le ha pasado a algunas comunidades, como a Andalucía. E incluso se ha comprado material defectuoso.

-Todo el mundo tiene que saber en qué se gasta el dinero público, sí o sí. Tiene que haber un portal de la transparencia para saber qué ha pasado con las compras. Y hay mucha manipulación por parte de los medios oficiales, muchísima. TVE es una auténtica vergüenza. Recuerdo a esas profesionales que iban vestidas de negro para reclamar que se renovase el consejo de administración y criticando al Gobierno de Rajoy. Hoy callan.

-El Gobierno comparece a diario para informar y responder a las preguntas de la prensa.

-Hay muchas mentiras por desvelar. Hay una falsedad en la lista de muertos, que pueden ser un 20% más. O cuando se ocultan las imágenes de los ataúdes de los fallecidos, cuando se niegan a revelar los nombres de los expertos que asesoran al Gobierno o se prohíbe a alguien llevar la bandera de España… ¡Como si quiere llevar la de Andalucía, la de Algeciras o la inglesa! Se han tomado decisiones injustificables y ahora, encima, me quieren restringir la libertad.

-¿Se refiere a la libertad para salir a la calle durante el confinamiento?

-No, me refiero a la libertad de expresarme, de decir lo que pienso… ¿Por qué se han hecho contratos sin publicidad, a dedo, a gente afín al Gobierno para controlar lo que se dice en las redes? No somos menores de edad para decirnos qué podemos compartir con nuestros amigos por WhatsApp.

-Esa es una decisión de WhatsApp para evitar que corran los bulos. Facebook ha hecho algo parecido contratando una empresa para ello.

-Está controlado por el Gobierno. Hay mucho periodista de pacotilla que calla ante estas situaciones y que antes no paraba. Eso va en contra del periodismo. Y las personas que hacen eso son deshonestas.