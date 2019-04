El Pleno municipal de Algeciras aprobó el pasado lunes un complemento de productividad que permitirá a sus trabajadores cobrar 500 euros por no faltar a su puesto de trabajo. El plus no tardó en hacerse viral y encontrar un hueco en los informativos de los medios de comunicación nacionales arrastrado por la polémica. Fue aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo María José Jiménez Izquierdo, concejal no adscrita y candidata a la Alcaldía por el partido Entre Todos, Algeciras. Esa misma noche la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento algecireño comenzó a difundir por correo electrónico y a través de las redes sociales una nota en la informa a los trabajadores de la aprobación antes de hacer hincapié en que Jiménez Izquierdo es la única que votó en contra. "Si no nos falla la memoria es la primera vez que un concejal vota en contra de las mejoras alcanzadas para los empleados de nuestro consistorio. Tomen nota compañeros", se lee en el escrito.

En el eje de la polémica y con una fuerte carga de ironía, María José Jiménez izquierdo ha agradecido "a los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Algeciras" la nota "para que se tenga en cuenta en las próximas elecciones municipales". "Les recuerdo a estos señores que mi misión como concejal del Ayuntamiento es defender los intereses de todos los algecireños y de la ciudad de Algeciras, y no de unos pocos. Especialmente en un Ayuntamiento con 200 millones de deuda viva, donde controlar los gastos y las cuentas se convierte en prioridad porque hablamos del dinero de todos. En esa defensa me encontraran siempre, pese a quien pese, porque para eso me eligieron los vecinos y vecinas de Algeciras", afirma la concejala no adscrita en un comunicado en el que refleja que "nadie explicó en el Pleno de la corporación del pasado día 1 de abril que ya se cobra un complemento por el mismo concepto, es decir, por no faltar al trabajo".

En concreto se refiere al artículo 65.6 del Convenio Colectivo, donde se lee: “Se retribuirá en concepto de Complemento de productividad variable el complemento de asistencia, cuya percepción estará en función de la falta de asistencia al trabajo. Se abonarán 60,10 euros en el supuesto de la no existencia de falta de asistencia al trabajo. Dicha cantidad dejará de percibirse en las siguientes formas y cuantías:- Una falta de asistencia o puntualidad durante el mes 50%- Dos faltas de asistencia o puntualidad durante el mes 75%- Tres faltas de asistencia o puntualidad durante el mes 100%.Su cómputo se hará por períodos de 30 días naturales a contar desde el primer día de la baja médica, y en el caso de producirse más de una baja se tomará el primer día de la primera baja. Se exceptúan las faltas de asistencia debidas a internamiento hospitalario, accidente laboral y maternidad”.

María José Jiménez izquierdo afirma que siempre se ha posicionado "a favor de cualquier mejora para los trabajadores, sean del ayuntamiento o no". "Pero no puedo dejar pasar las dudosa legalidad de duplicar un complemento, sobre todo cuando el ayuntamiento -administración pública, no empresa privada- se encuentra fuertemente endeudado y en bancarrota. Además, estos dos complementos remuneran doblemente lo que ya es una obligación (acudir al puesto de trabajo) y eso sin tener en cuenta nuestra realidad: la media de los salarios de los trabajadores de Algeciras no llega a los 1.000 euros y nuestra tasa de paro ronda el 30%", concluye.

