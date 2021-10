Un voluntario algecireño (III)

Dado el familiar domicilio de José, situado en el Camino de la Estación, y aplicando la franciscana “navaja” o principio de sencillez y probabilidad del siempre admirado y admirable Guillermo de Ockham, no es de extrañar que la capilla de San Antón o de La Caridad, situada en la plaza de Juan de Lima -lugar intermedio entre el citado domicilio y la concurrida plaza de Abastos-, fuese el sagrado lugar elegido por señá Rafaela para pedir la intersección divina en favor de su voluntarioso y patriótico hijo José. Siendo tal vez la receptora de sus plegarias la milagrosa imagen de la Virgen del Carmen, la cual tenía su sede en la citada capilla y que desde el anterior año (1920) procesionaba gracias a la generosa colaboración, entre otros muchos algecireños, de los toreros y marineros que la portaron sobre sus hombros.

Y mientras José daba su adiós a la vida en aquel rifeño y crudo paisaje, del que por cierto un personaje de la célebre obra de Ramón J. Sender titulada Imán (1930) opinaba “¡Que se puede esperar de una tierra como esta que no cría gorriones!”, en nuestra ciudad además de la cada vez mayor presencia del carmelita hábito -color marrón acompañado de cíngulo negro- tal vez portado por señá Rafaela, como otras tantas madres algecireñas, también proseguía la falta del sagrado alimento básico. “No hay trigo, no hay harina, no hay pan -prosiguiendo el texto consultado- la fabricación de fideos y pastas para sopa, industria algecireña digna de todo auxilio se halla paralizada por falta de la primera materia que le niega la Junta de Subsistencia”. El asunto, recogido anteriormente, proseguía sin vías de solución viéndose más perjudicados, como siempre, las clases más débiles.

De regreso al horrendo escrito del oficial Reig, como autor y testigo de los hechos que narra, tras dar testimonio “veraz y cierto” del destino de Ucea y sus compañeros de armas -expresado anteriormente-, prosigue: “Al caer prisionero quedaba en toda la guarnición unos 20 hombres, que al haber agotado todos los cartuchos de su pistola fue desposeido de su uniforme y de cuanto tenía […], fué conducido por un grupo de moros que se dedicaban a registrar a muertos y heridos, a los que se negaban a atender pretextando que como no tenían medios, era igual que murieran en el campo que en una casa [..] Fue conducido a Annual donde se encontró con otros 319 prisioneros, vigilados por 3 ó 4 policías desertores […] Eran objeto de malos tratos […] los prisioneros no pueden alejarse del campamento más de 100 m. bajo pena de muerte”.

Y así, relatando los horrores de la guerra, el oficial de Artillería Reig finaliza su relato. Semanas después el citado informe formaría parte del llamado Expediente Picasso, incluyéndose en su 4ª pieza, 10º capítulo. En cuanto a la muerte en noble lucha del soldado algecireño, su pronta caída durante los primeros días del asedio hizo tal vez posible que no sufriera los horrores que aguardaban a su compañeros aún con vida.

Mientras Reig cerraba su espeluznante narración, la guerra aún no había acabado para las algecireñas familias. Muchas de ellas daban por cerradas -que no olvidadas-, las semanas y días de sufrimiento. A otras, el destino les conduciría por caminos distintos. Durante las semanas y meses siguientes se producirían distintas noticias tales como: “Según informan desde Melilla, ha sido ingresado en el hospital con fiebres palúdicas el oficial del Regimiento Extremadura 15, Cristóbal Román Durán”. También y durante aquellos días se hizo público en nuestra ciudad: “En uno de los últimos combates librados en Melilla, encontró gloriosa muerte el comandante de Infantería D. Manuel Gómez Ortega”. La triste noticia se extendió rápidamente por Algeciras, donde el citado oficial había nacido. Al mismo tiempo que la localidad llora a sus fallecidos en combate, a la vez que ruega por el restablecimiento de los soldados enfermos, unos desaprensivos lejos del más mínimo sentimiento patriótico procedieron -según relataron fuentes del Gobierno Militar- a cometer el siguiente robo: “Durante las primeras horas de la noche se intentó por dos individuos fracturar la caja de caudales de la Agencia de Transportes Militares. Si bien pudo capturarse a uno de ellos, el otro pudo fugarse”. En aquellos momentos del fallido delito, las citadas oficinas castrenses estaban a cargo del Oficial 2º José Serrano teniendo como ayudante al también oficial José Fernández Hornillo. El detenido, dado el lugar de los hechos y la naturaleza de su jurisdicción, sería puesto a disposición del Auditor de Brigada, Francisco Rico.

Y mientras se tomaba declaración al reseñado presunto ladrón del caudal militar, quien sin duda alguna daría pelos y señales de su cómplice nutriendo el expediente judicial que le pondría ante el órgano militar legitimado para conocer de la causa, otro expediente, mucho más laborioso y exhaustivo, se estaba conformando en el Protectorado español bajo la supervisión del general de división Juan Picasso González como Juez Instructor nombrado por el Gobierno para intentar poner luz sobre la imperante oscuridad de lo acontecido durante el verano de 1921 en tierras melillenses y de cuyos hechos el algecireño José Ucea fue testigo y víctima.

A veces la alegría del reencuentro se cruzaba con la pena de la desgracia: “El alférez del Regimiento de Extremadura núm. 15 José Vento solicitó varios días de permiso para marchar hasta Algeciras y descansar en su domicilio”. El oficial Vento era hijo del industrial y propietario José Vento Jiménez. El sin duda alegre y viudo padre contaba entre sus negocios con un magnífico establecimiento en el número 13 de la calle Sacramento de Algeciras, y otro local en el 22 de la calle Sol de La Línea de la Concepción. La otra cara de la moneda la representó un descendiente de la también popular zaga de los Villalta, recogiéndose documentalmente: “En las operaciones de Turguntz, perdió la vida el oficial del batallón de Galicia, natural de Algeciras, don Manuel Villalta”. El oficial Villalta era hijo de Manuel Villalta González y de Gertrudis Mourelle Morales, destacados personajes de la burguesía local. Pero de regreso al anverso lado de la moneda nos encontramos con: “Solicitud de licencia del teniente de Artillería Francisco Delgado Pino, domiciliado en Algeciras y destinado en Larache”. En igual circunstancia se encontraba el también vecino de esta ciudad: “Rafael Ramírez Rivas, capitán médico (cirujano) destinado en Melilla”.

Eran tiempos en los que, una vez pasados los meses siguientes tras la mayor tragedia colonial sufrida por nuestro país, la sociedad civil -que no la militar inmersa en una catarsis colectiva- volvió a vivir el conflicto de modo distinto. De una parte, las clases bajas seguían incorporando dolorosamente a sus hijos a los llamados contingentes anuales. Por otra, la burguesía envuelta en un patriotismo de salón, hacía de cada acto una fiesta: “En el Kursaal sirvióse una buñolada en honor a la oficialidad del acorazado Alfonso XIII. Formaban parte de tan distinguida concurrencia las señoras de Barrios, Méndez, Sotomayor, Ortíz Tallo, Espinosa Gómez, García del Moral, Maza, Abajo, Ventosa, Lombard, Burman, Mateo, Martínez Corsin, Armenta, Fernando, Larrocha, Miralles, Costa, Ruíz, Dagnino, Yelaba y la viuda de García Mir […] La orquesta Estrella, cuya contratación ha sido uno de los mayores aciertos de la directiva fue muy aplaudida merecidamente”.

Por aquellos días, tras haber pasado casi un año desde la muerte del hijo de señá Rafaela en las rifeñas tierras, un excombatiente agradecido se dirige al ayuntamiento algecireño expresando mediante una carta, según hizo publico la propia Alcaldía, lo siguiente: “Desde Córdoba el legionario Julián Gutiérrez Fernández, que estuvo en esa ciudad herido de pierna y ambos brazos, quiere hacer constar su eterno agradecimiento hacia los señores D. Ventura Morón, Coronel del Extremadura D. Enrique Cano, Capitán D. Luís López y Ortíz de Saracho, D. Manuel Gálvez, D. Juan Salas; y Cabo de los municipales D. Manuel Benítez Mondejar, y los Guardias D. José Fernández Muñoz y D. Felipe Mendoza; los cuales le curaron, proporcionaron cama en el Cuartel y atendieron amablemente, le facilitaron alimentos y medios para marcharse a su pueblo”. Y Mientras duró la pesadilla rifeña por varios años más, pasaron muchas novedades por nuestra ciudad. Por ejemplo, por primera vez en su historia La Perseverancia tendría un arrendatario de origen anglosajón, Juan Weaty, acaudalado aficionado taurino muy vinciulado a la vecina colonia británica de Gibraltar.

Y llegado el mes de mayo del 22 se produjo el tan esperado regreso por parte de las familias algecireñas -y del resto del Campo de Gibraltar- del Regimiento Extremadura recibido del siguiente modo: “Los balcones algecireños están engalanados, las calles rebosan gentes. El batallón de Extremadura que es cosa de Algeciras y que siempre con Algeciras vivió y convivió, retorna de África después de haber puesto muy alto el nombre propio del Ejército y el de España que todo es uno. Los soldados vuelven locos de la alegría que proporciona el deber cumplido, y el pueblo que con extremo interés ha seguido su brillante actuación en los campos africanos, lo ensalza y lo venera tanto como el heroico batallón se merece […] Madres y familias habrá en cuyos corazones los sones de las alegres banda suenen a marcha fúnebre; y ojos que no cansados de llorar recordando a los que marcharon en esas filas y hoy yacen en tumbas de tierras […] Y todas las voces, alegres unas dolientes otras, pero patrióticas todas han de unirse gritando ¡Viva España!”.

La llegada se produjo del modo siguiente: “A las 9 de la mañana desembarcó el batallón expedicionario del Extremadura 15. Desde mucho antes el pueblo ocupaba todo el muelle Alfonso XIII, y la calle de José Luís de Torres (La Marina). Esperaban el General de Brigada Ángel Rodríguez del Barrio, el Alcalde Sr. Mónaco y comisiones civiles y militares. Sea porque al batallón lo consideramos una cosa muy nuestra; pues jefes, oficialidad y tropa, tienen a sus esposas, sus hijos, sus amores en Algeciras[…] el Alcalde lanzó una circular de profundo afecto al Extremadura, no quedó un solo algecireño que no acudiese a esperar el regreso de los defensores de nuestra bandera”.

La circular previa a la llegada de las tropas así decía: “¡Algecireños!. No ha muchos meses despedíais con vítores de emoción, no exento de honda agonía, entre las sombras de la noche, a unos soldados que por haber convivido con nosotros, formando parte de nuestra entraña popular, eran algo esencial de nuestra vida. Aquellos soldados que mandaban jefes y oficiales pundorosos y bravos, embarcaban pletóricos de sano patriotismo haciendo rumbo a las tierras marroquíes; la Patria dolorida, confiaba a sus invencibles brazos y a sus esforzados corazones, la doble empresa de salvar el honor de la Nación, y de vengar los alevosos asesinatos que hordas salvajes cometieron en militares hermanos. Como hayan cumplido los soldados del Extremadura esta sagrada y honrosa misión, no precisa decirse; soldados españoles cobijados por la laureada Enseña del Regimiento; educados por Jefes y Oficiales en el Santo amor de la Patria y culto al honor militar tenían forzosamente que dar tan alto ejemplo de heroísmo y sacrificio que no pudiera ser sobrepujado, escribiendo como lo han hecho sin regateo, con su sangre viril y generosa en numerosos combates, nuevas y gloriosas páginas en el inmarcesible historial del Regimiento Infantería Extremadura. Pues bien, mañana a las nueve de la misma desembarcará en nuestro muelle de Alfonso XIII estos queridos soldados, mañana a esa hora, Algeciras toda, estoy de ello seguro, acudirá gozosa a recibirlos, a vitorearlos, a acompañarlos a su Cuartel, a demostrarles en un acto de amor grandioso, cuan orgullosa se siente de volver a convivir con ellos, cuanto agradecimiento contiene su corazón hacia los heroicos defensores del honor y la salud de España. Menester es, que los comercios cierren, los balcones se engalanen y las manos de las bellas cubran de flores a nuestros soldados; menester es, que al pisar nuevamente el suelo patrio, encuentren en nosotros los amores santos de padres y hermanos, para que a su calor sublime, puedan dar por bien empleados, los sacrificios pasados y la sangre vertida. ¡Algecireños! Os lo pide y en ello confía vuestro Alcalde. Pedro Mónaco. Algeciras á 9 de Mayo de 1922”. Y Algeciras respondió.

(Continuará)