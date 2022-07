Gutiérrez Luna responde a Beneroso: "Se me hizo una oferta en los años 90 desde el PSOE para ser candidato a la Alcaldía"

El juez Manuel Gutiérrez Luna ha respondido, mediante una nota por escrito a Europa Sur, a las declaraciones que la vicesecretaria general del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, realizaba este sábado negando que desde su partido se le ofreciera ser candidato en las elecciones municipales de 2007. Gutiérrez Luna aclara que "siempre me he referido a tiempos atrás, pero nunca he concretado fechas exactas". "Se me hizo la entrevista a las 5 de la tarde y por teléfono, pudiendo haber existido confusión respecto a la fecha", añade.

Indica el magistrado que "la propuesta en cuestión se me hizo en los años 90 por un destacado dirigente del Partido Socialista de esta ciudad, persona de gran prestigio tanto en el ámbito profesional como en el político; se me transmitía esa propuesta efectuada desde la Dirección Provincial. Propuesta que se llevó a cabo en la época en que era Profesor de Graduados Sociales en las dependencias de un Instituto frente a la Iglesia del Carmen", puntualiza Gutiérrez Luna en su nota.

También explica que dicha propuesta del PSOE supuso para él una satisfacción personal y que nunca ha tratado de menospreciar a persona alguna dentro de ese Partido, "uno de los grandes de España", zanja el juez algecireño antes de señalar que está meditando presentarse como candidato a la Alcaldía, "no para perpetuarme en cargos, sino para intentar ayudar a esta ciudad en la situación en que se encuentra". Y finaliza deseando que el Partido Socialista obtenga "los mejores resultados" en las próximas elecciones municipales.

Las declaraciones de Beneroso

"Nunca se ofreció candidatura, a las elecciones locales del 2007, como cabeza de lista, a ninguna persona de la ciudad ajena al Partido Socialista", afirmaba este sábado la vicesecretaria general del PSOE de Algeciras, ex concejal en el Ayuntamiento algecireño y ex presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Isabel Beneroso, quien entonces ya era miembro de la dirección local del PSOE. La vicesecretaria recordaba que, en 2007, el PSOE de Algeciras "ostentaba la Alcaldía en la persona de Tomás Herrera, que se consolidó como candidato".

La protesta de la vicesecretaria general del PSOE nacía de una entrevista a Manuel Gutiérrez Luna en Europa Sur, donde el magistrado declaraba: "El Partido Popular y el Partido Socialista, unos meses antes de las elecciones municipales de 2007, por separado, con unos quince o veinte días de diferencia, me propusieron encabezar sus listas electorales. Yo les agradecí mucho el ofrecimiento, pero a mí me gustaba mucho mi profesión".