El Gordo de la Primitiva deja en Algeciras 13.607.976,76 euros

La administración de Loterías y Apuestas del Estado de la Avenida de España en Algeciras ha dado un premio de 13.607.976,76 euros a un ciudadano en el Sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado en la noche del domingo.

Leucacia Fernández, trabajadora del establecimiento, no ha podido contener su alegría cuando un amigo, premiado anteriormente por la administración, le ha informado a primera hora de la mañana del nuevo ganador en Algeciras. "Me ha dado mucha alegría, porque aunque económicamente no nos beneficie, a la gente le gusta cuando se dan premios tan grandes", ha señalado Leucacia Fernández.

La administración lleva desde 1996 trabajando la esperanza diariamente. Veinticinco años en la ciudad de Algeciras. "Hemos dado un par de premios, pero tan grande nunca, en la zona nunca se ha dado un premio así", ha indicado Leucacia Fernández desde la satisfacción que el sorteo del Gordo le ha proporcionado este lunes.

La combinación ganadora y, por tanto, coincidente en todos sus números con el boleto sellado en Algeciras corresponde al 12, 34, 43, 46 y 48. El reintegro ha correspondido al número clave 1. La administración es la única que ha sellado la combinación ganadora de esta primera categoría (5+1).