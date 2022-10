El Gobierno defiende que Algeciras no es una ciudad insegura y pide “sosiego” frente a los dos asesinatos

El Gobierno de España ha emitido un mensaje de "sosiego" a los vecinos de los barrios algecireños del Saladillo y La Piñera, donde entre el 4 y el 7 de octubre se produjeron dos muertes violentas en plena calle, ya que entiende que no existen motivos para la "alarma" ni el "miedo".

Así lo ha explicado el coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, Francisco José Gil, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que todas las administraciones implicadas han analizado los últimos sucesos. Gil defiende que estos delitos graves se producen en Algeciras en menor medida que otras ciudades similares, que "la Policía Nacional nunca ha dejado de actuar con medios humanos y materiales suficientes" y que la mayoría de estos crímenes no están relacionados con organización criminales, sino que "traslucen problemas sociales estructurales que no son pequeños ni fáciles de resolver". "Hay familias desestructuradas, con padres que enseñan a sus hijos lo que no deben, barrios no cuidados, con pocas oportunidades laborales, sin formación, colegios e institutos a los que habría que reducir la ratio a quince alumnos para poder estar más pendientes de ellos y, en definitiva, zonas con necesidades de más intervención social", ha apostillado.

Al anuncio del alcalde de Algeciras de que “habrá más vigilancia y controles en las calles, unas calles que se van a reforzar con la llegada de agentes venidos de otras partes de España buscando así la tranquilidad en la ciudad y la claridad en las investigaciones”, Gil ha afirmado que en realidad estas llegadas de nuevos policías y guardias civiles se produce constantemente desde 2018 hasta ahora y no tiene una relación directa con los últimos sucesos. "El alcalde, sin mala intención, ha dado a entender que se aumentan las plantillas como si ocurriera solo ahora, pero no es así", ha dicho.

Según ha explicado el coordinador de la AGE, es "injusto" que el alcalde reclame más medios humanos para las comisarías y la Comandancia puesto que estos han aumentado desde diciembre de 2017 hasta agosto de 2018 en 1.956 policías y 2.579 guardias civiles en todo el Campo de Gibraltar, lo que supone un 31% más. Solo en Algeciras, ha dicho, hay 1.201 policías y 1.363 guardias civiles más ahora que entonces.

"El tercer Plan Especial de Seguridad supone además que se desplacen constantemente unidades de intervención y respuesta de otros puntos de Andalucía y España, así como grupos de investigación contra el crimen organizado", ha explicado. Sólo entre marzo y abril han llegado para operaciones puntuales 175 policías nacionales y 241 guardias civiles. "La plantilla de la Comisaría de Algeciras estaba a un 75% en 2017 y ahora alcanza el 96% de cobertura, con más funcionarios que las comisarías provinciales de Huelva y Cádiz e incluso que algunas jefaturas superiores como las de La Rioja, Ceuta y Melilla", ha subrayado.

Además, siempre según Gil, no dejan de realizarse acciones formativas para adaptar los conocimientos y los métodos de los agentes a las organizaciones. En cuanto a recursos materiales, se están ejecutando en el presente plan 19,4 millones de euros, de los que 10,8 proceden de la Secretaría de Estado de Seguridad y el resto, de las propias inversiones de los cuerpos.

El coordinador sí afirma que desde el pasado viernes, la Policía Nacional está dando "más visibilidad" a sus agentes en la zona para "tranquilizar a los vecinos", pero con la misma presencia que siempre. En el periodo entre 2018 y 2022 se han producido en Algeciras 13 homicidios dolosos y asesinatos (sin contar los dos últimos, sobre los que no hay datos puesto que están en investigación). Todos ellos han sido esclarecidos, con detenidos y condenas y solo uno (en 2018) estaba relacionado con organizaciones criminales. En ese mismo periodo de tiempo, Marbella ha sufrido 34 asesinatos, por cierto todos ellos aclarados por la Policía también pero "sin causar la alarma que en Algeciras".

Francisco Gil asegura que, en cualquier caso, no está justificada la sensación de inseguridad de los vecinos en el Saladillo y La Piñera puesto que la mayoría de estos homicidios y asesinatos se producen en otros puntos. "Esa preocupación podría darse, que tampoco, en la zona centro, puesto que la mayoría de este tipo de crímenes se han producido en ese entorno".

Junta Local de Seguridad

Las dos líneas de acción planteadas por el Ayuntamiento de la ciudad a raíz de la crisis de seguridad ciudadana suponen más agentes para patrullar en las calles de la Zona Sur de Algeciras y una respuesta social a través de la reactivación de la Mesa de Trabajo de El Saladillo y La Piñera.

Junto con mayor presencia policial, Landaluce ha anunciado que mantendrá “reuniones con la Mesa de la Zona Sur, que trabaja en El Saladillo y en La Piñera, buscando siempre una comunicación efectiva y de calidad que venga a reforzar las labores que se realizan en estas barriadas”. La reactivación de este grupo de trabajo ha sido una reivindicación de los colectivos sociales a raíz de los dos fallecimientos.

Landaluce ha negado que la muerte de dos personas -por apuñalamiento y arma de fuego, respectivamente- hayan supuesto un estallido de la violencia en la ciudad: “No hay un estallido de violencia sino unos hechos puntuales y de diferente naturaleza que no están conectados entre sí. Pero para paliar esto necesitamos el compromiso y la colaboración de todas las administraciones”, ha afirmado.

“Tenemos que dar sensaciones objetivas y subjetivas de seguridad", según Landaluce, quien ha insistido en que los datos objetivos "vienen a ratificar lo que ya he dicho en otras ocasiones: Algeciras es una de las ciudades más seguras de España y de Europa".

Para Landaluce, dichas sensaciones no son suficientes "y vamos a pedir más, más número de policías nacionales y de guardias civiles, así como las herramientas que hagan falta para que el vecino de Algeciras esté seguro y se sienta seguro”, ha apostillado el regidor.

El alcalde ha subrayado la importancia de reunir a todas las administraciones y partes implicadas para evitar que vuelvan a acontecer "los terribles sucesos de la semana pasada”. “El trabajo conjunto siempre es sinónimo de éxito, por eso la importancia de poner encima de la mesa toda la información y los diferentes puntos de vista”, ha comentado.

Así, tras la reunión con las administraciones y fuerzas de seguridad, seguirá otra con los colectivos sociales de la Zona Sur.

“Este martes tendremos un encuentro con los sindicatos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Policía Local y Prisiones, los cuales fueron convocados, como así haremos con el resto de colectivos, asociaciones, entidades y sociedad civil para poder trabajar con el mismo objetivo en mente: luchar por nuestra seguridad, por nuestra ciudad y por la tranquilidad de sus vecinos”, ha concluido Landaluce.

En la Junta Local de Seguridad han participado, además del alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, y la delegada de Protección Civil, Patricia Bueno, por parte municipal. Han intervenido también el coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar, Francisco José Gil; el comisario provincial de la Policía Nacional en Cádiz, Santos Bernal; el comisario jefe de la Policía Nacional en Algeciras, Francisco Javier López Matesanz; y el comandante de la Guardia Civil en Algeciras, Víctor Manuel Arcas.

Igualmente ha habido representación de la Policía Local con el intendente mayor, Antonio Jesús Pérez; el inspector jefe de la subsede en Algeciras de la unidad de Policía Nacional, Carlos Juárez; el jefe de protección portuaria de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Sánchez; el intendente jefe de zona del consorcio provincial contra incendios, José Vargas; así como el secretario general y el jefe de servicio de protección civil del Ayuntamiento.