El Getares se moviliza contra el cambio climático

Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria El Getares se han sumado hoy a la iniciativa mundial #Fridaysforfuture, con la que jóvenes de todo el mundo se han movilizado para reclamar una acción política que haga frente al cambio climático. En concreto, los estudiantes de Algeciras han formado un mensaje en el patio del centro en contra de las emisiones de dióxido de carbono.

"No hay planeta B", "Ni un grado más, ni una especie menos" o "Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado" son algunos de los lemas que jóvenes de todo el país están desplegando en el marco de la movilización.

Decenas de colectivos de jóvenes españoles agrupados bajo el nombre de Juventud por el clima han convocado 52 concentraciones y manifestaciones en 49 ciudades de todo el país para sumarse al movimiento #Fridaysforfuture. La huelga estudiantil se secundará en más de 1.600 ciudades de 105 países de todo el mundo inspirándose en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al Parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el calentamiento global.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

En menos de dos meses, Barrero, andaluz de 22 años y estudiante de Biología y Ciencias Ambientales en la Universitat de Girona, ha pasado de protestar acompañado por apenas cuatro amigos frente a la sede de la Generalitat a representar a España esta semana en el Parlamento de Estrasburgo en el encuentro de 60 jóvenes europeos de #Fridaysforfuture para coordinar las acciones de la huelga del viernes.

Este joven remarca que #Fridaysforfuture es un movimiento "apartidista" que no está vinculado a ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos utilicen como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes políticos para aplicar medidas contra el calentamiento global.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50 años, pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama Lucas Barrero.

En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil.