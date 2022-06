Getares acogerá este sábado el VI Outlet Surfero Solidario

La sexta edición del Outlet Surfero Solidario se celebrará este sábado en el Paseo Marítimo de la playa de Getares de Algeciras a beneficio de la Asociación Gaditana de Ataxias.

El evento abrirá sus puertas a las diez y media de la mañana y las cerrará sobre las once y media de la noche. Además de competiciones y del mercadillo de productos y prendas deportivas, a las cinco y media de la tarde comenzarán los conciertos y actuaciones musicales que se prolongarán hasta el final de la actividad. En la playa algecireña tocarán en esta ocasión Unpluggxd Music, Light of the virgin, Up to eleven, Hotel Hiroshima y Adrián Benítez.

Este año vuelve a celebrarse la actividad en su formato completo, contando con pruebas solidarias de bicicleta de montaña y paddle surf.

El VI Outlet Surfero Solidario ha sido presentado este jueves en la Casa Consistorial por el concejal delegado de Juventud, Francisco Javier Arango, quien ha estado acompañado por Fonsy Delgado y Rubén Lozano, presidente e integrante, respectivamente, del Club Kite Campo de Gibraltar, y por Inmaculada Herrero y Raquel Sánchez, secretaria y trabajadora social de ÁGATA.