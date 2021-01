La Generalitat valenciana lamenta la presión del "lobby del Puerto de Algeciras" por el Ramal Central

El conseller valenciano de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, afirma en una entrevista en La Vanguardia que "el corredor mediterráneo por el litoral será una realidad en 2025 y el compromiso de Fomento es total" pese a la presión de lo que el periódico llama "el lobby del puerto de Algeciras".

Arcadi España lamenta, según se lee en la entrevista, que "con la complicidad del ejecutivo andaluz y madrileño, esté presionando para consolidar el corredor mediterráneo en su trazado central hacia Madrid en detrimento del litoral, que transcurre por Algeciras, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona".

Esta lucha de lobbys, el conseller la ve así: "Creo que estamos entrando en una dinámica ya conocida en este país respecto a las grandes infraestructuras, que es la huida de la objetividad. Hay un elemento en política objetivable y es el impacto económico, social o medioambiental que puede tener una gran infraestructura. Y hemos visto que, durante muchos años, en este país la política de infraestructuras muchas veces estaba más orientada por los votos que hacían falta para aprobar un presupuesto y los intereses, legítimos por supuesto, de algún partido político que en hechos objetivos y objetivables de cuáles eran las infraestructuras que había que priorizar. Y creo que si objetivamos, y así lo ha establecido siempre la Unión Europea y ahora nadie lo cuestiona, el corredor mediterráneo es una de esas prioridades. No solo para las regiones que estamos en el mediterráneo sino para toda España; y eso es una cosa que no debemos olvidar".

Respecto a las reivindicaciones de Algeciras para que se atienda el Ramal Central, Arcadi España afirma: "Los fondos europeos tienen que ir, prioritariamente, a lo que está avanzado, coordinado y consensuado en la Unión Europea. Lo primero es que el corredor está estudiado, está en ejecución y es indudablemente una de las infraestructuras más grandes que están construyéndose ahora en España y que más beneficios da a todo el país. Plantear otras alternativas diciendo que hay que destinar más recursos a las otras creo que es un riesgo porque pone incertidumbre sobre la voluntad de un país de acabar una infraestructura como el corredor mediterráneo, en este caso el tramo de la costa".

El conseller considera que esta es "una batalla de hace mucho tiempo". "Creo que ahora la globalización está cambiando y ya hablamos más de áreas geográficas. Es una globalización más regionalizada y tendríamos que ser conscientes de tener una estrategia más grande de especialización dentro de Europa y, por supuesto, dentro de España. No tenemos por qué estar compitiendo permanentemente los puertos del Mediterráneo español, sino que tendríamos que especializarnos cada uno en su ámbito para competir como país y competir como Europa. No es competir unas ciudades con otras, es trabajar conjuntamente y especializarnos conjuntamente aprovechando las ventajas comparativas que puedan tener, sean geográficas o de actividad económica", afirma.

La Vanguardia asegura que técnicos de Adif han estudiado la posibilidad de desviar ese corredor central hacia el mediterráneo. "Creo que si Adif lo ha planteado es porque tiene alguna razón de fondo también. Es verdad que hay un problema de orografía que se sabe desde el primer momento, lo que no significa que el corredor tenga que ir por allí -pasando de Algeciras, a Granada hasta que llega a Almería- , las pendientes para transportar determinadas mercancías podría ser un coste adicional y se plantea esa posibilidad más radial de conectar desde Algeciras luego con el tramo de la costa. Es una opción que está encima de la mesa, pero yo insisto en que la prioridad tiene que ser, desde nuestro punto de vista, la finalización del corredor tal y como está planteada por el litoral. No hay que pasar, como plantean algunos, por Madrid porque sí, tienen que haber estudios que digan que Madrid no ha llegado a un punto de saturación muy elevado porque al fin y al cabo Madrid puede morir de saturación desde el punto de vista de la logística. Tenemos que objetivar las inversiones en infraestructuras".