Frank Cuesta alerta: la víbora que mató a un joven en Algeciras está extendida en España

Frank Cuesta, el televisivo Frank de la Jungla o Wild Frank, ha lanzado un vídeo para alertar sobre el peligro de tener serpientes venenosas en casa a raíz de conocer la noticia de la muerte de un joven de Algeciras, que fue mordido por una víbora asiática en su casa.

El leonés tilda de irresponsabilidad tener a un reptil de este calibre en un hogar y denuncia que ya ha advertido en varias ocasiones al Gobierno (primero al del PP y ahora al del PSOE) sobre una práctica que asegura está extendida en España.

"Quiero que este vídeo llegue a la máxima gente posible, que se haga viral porque puede salvar vidas en el futuro", afirma Frank en un vídeo publicado en su canal de YouTube. "Hay muchos aprendices de Indiana Jones por internet, gente que dan consejos sobre serpientes sin saber", avisa. "El problema de la introducción de serpientes venenosas en España, letales, peligrosísimas, vengo denunciándolo desde hace años pero no me hacen caso porque soy un tío que va con una gorra para atrás", lamenta.

Cuesta, un experto herpetólogo, habla sobre la serpiente que mató a un algecireño la pasada semana: "Esta serpiente es una víbora grande, es asitática, viene de China pero ya está extendida dentro del mercadeo de una manera brutal. En España hay bastantes, miles", calcula.

"Hay que acabar con esto, con las serpientes venenosas en casa", subraya Frank, que vuelve a hacer referencia al joven de Algeciras. "Este chaval murió por la mordedura de una víbora asiática, que posee un veneno hemotóxico, que te va comiendo por dentro, y neurotóxico, que te ahoga", explica. "Un antídoto polivalente, que es lo que se suele usar, te mata en estos casos".

"No hay necesidad de tener serpientes venenosas en casa", insiste Frank. "No me da igual que haya muerto un chaval de 27 años, no os dais cuenta que ponéis en peligro vuestras vidas y las de alrededor vuestra porque una serpiente se escapa", recalca.

"Hay un momento en el vìdeo en el que digo "ha muerto por gilipollas" y ciertamente debería de haber dicho "ha muerto por irresponsable". Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por ese hecho. Del resto del vídeo, creo que es muy necesario para que no pase de nuevo", se disculpa el reconocido personaje de la televisión.