La Fiscalía ordena la salida de un menor del CIE de Algeciras para ser acogido en el sistema de protección de menores

La Fiscalía ha ordenado la salida del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras de un joven que es menor de edad pero permanecía internado en el centro. Tras la realización de más pruebas para ratificar su edad, se ha determinado que el chico, de origen argelino, tiene menos de 18 años, tal y como había alegado tras su llegada a España en patera. El joven pasará ahora a ser acogido en el sistema de protección de menores andaluz, anuncian desde Algeciras Acoge.

Su caso y el de otro joven también procedente de Argelia habían sido denunciados por la Coordinadora CIEs No. Los dos habían presentado partidas de nacimiento a su llegada al país (a mediados de febrero) para justificar su minoría de edad, pero pese a ello se les practicó una prueba de determinación de edad, una radiografía del carpo de la muñeca izquierda según la cual eran mayores. Acabaron internos en el CIE en situación de aislamiento.

El juzgado de control del CIE ordenó la realización de nuevas pruebas, una ortopantomografía o placa de clavícula y un reconocimiento forense. En este caso los resultados marcaron para uno de los jóvenes un margen de edad de entre 17 y 18 años, ante lo que se opta por el criterio más conservador, el que otorga mayor protección, considerándolo menor de edad. En el caso del segundo interno, las pruebas vuelven a dar mayoría de edad, aunque según la partida de nacimiento presentada tendría 16 años.

En cualquier caso, señalan desde Algeciras Acoge, una de las organizaciones integradas en la Coordinadora, la doctrina del Tribunal Supremo marca que no procede realizar pruebas médicas de determinación de edad cuando los presuntos menores aporten documentación original que la acrediten. "El problema aquí es que la partida de nacimiento es un documento sin fotografía y no la han validado como prueba, pero corresponde en cualquier caso al Gobierno hacer las comprobaciones necesarias", destaca Jesús Mancilla. Tampoco se ha seguido el procedimiento establecido, denuncia, ya que "lo primero que hay que hacer es un informe psicológico y después ya se pasaría a realizar dos de las tres pruebas radiológicas posibles". Mientras dura el procedimiento de determinación de la edad los presuntos menores deben esperar el resultado bajo la tutela del servicio de protección.

La Coordinadora también denunció que no se había procedido "al nombramiento de representante legal para acompañar al menor en el procedimiento de determinación de la edad, no se ha realizado valoración psicológica por especialistas, no se han respetado los márgenes de error en las pruebas radiológicas realizadas y se ha sometido a los menores a un reconocimiento médico mediante desnudo integral por parte del Médico Forense y sin asistencia de intérprete".

La entidad se planteará ahora acudir al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas si el segundo joven sigue internado en el CIE.

La Coordinadora CIEs No está formada actualmente por Algeciras Acoge, Asociación Claver SJM, APDHA Campo de Gibraltar, Caminando Fronteras, Marea Violeta Campo de Gibraltar, CCOO Campo de Gibraltar, UGT Campo de Gibraltar, CGT Campo de Gibraltar, Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez Dimbali, Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Asociación CARDIJN, Asociación Intercultural del Saladillo, Asociación Cultural y Social Bahratain, Fundación de Solidaridad Amaranta, Fundación Cruz Blanca, Agaden, Mujeres del Mundo de Conil, Marea Blanca La Janda, Vejer Sin Fronteras, Red de Acogida del Puerto, Fundación Tarik Bin Ziad, Centro Islámico del Campo de Gibraltar y Fundación Prolibertas.