Éxito mezclado para la Liga de Andalucía en septiembre

La Liga es, sin dudas, una de las más famosas del mundo. En cada rincón del mundo se festejan los goles de este torneo. La Liga se compone de una gran variedad de clubes, cada cual con una personalidad y un estilo de juego diferentes. Desde 1984, mantiene partidos alrededor de toda España. Es, además, una de las dos categorías profesionales dentro del país. Según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, es una de las mejores en todo el mundo. Algunos de sus clubes son: Real Club Celta de Vigo, Real Betis Balompié, Granada Club de Fútbol, Club Atlético Osasuna, Villarreal Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid Club de Fútbol, entre otros. Ahora bien, por el lado de Andalucía, algunos de los clubes destacados son Sevilla, Granada y el Real Betis. Los clubes han experimentado diferentes grados de éxito, que están reflejados en las probabilidades que ofrecen William Hill. La promoción de Granada desde la segunda división es destacable. La dominancia de Sevilla - al menos hasta el domingo pasado - en la Liga Europea, también ha dejado grandes sorpresas. Por último, el gran negocio del Real Betis en la última ventana de transferencia, incluyendo a Nabil Fekir, ha sido un interesante intercambio. Hay, sin dudas, un gran panorama de equipos en los que creer.

Granada sigue de festejo

Cada vez que Granada clasifica en La Liga, hay un placer generalizado entre los fanáticos. Actualmente, ocupa el puesto 23 la clasificación histórica por puntos de la primera división. Tras lograr el ascenso tan deseado, el estadio tuvo algunas reformas para adaptarse a la normativa de La Liga. Granada tuvo un comienzo de la temporada que sólo podría haber sido un sueño. El regreso a Primera sigue siendo motivo de festejo. Es que el equipo liderado por Diego Martínez ascendió con mucha mejor puntuación que, en estos momentos, el Villarreal de Marcelino García Toral. Los nazaríes han ganado ante el Leganés por 1-0, gracias a un gol de Antonio Puertas. En el minuto 28, y gracias a una gran asistencia de Roberto Soldado, lograron avanzar, hasta que Puertas, desde fuera del área, anotó el tanto. Además, varias cartulinas amarillas, siendo la última para el Leganés, hacia el final del segundo tiempo.

El Real Betis

El Real Betis no logró lo esperado, al menos en el comienzo de la temporada. Después de un intenso partido contra el Villarreal CF, y haber perdido 5 contra 1, los aficionados tomaron de punto al futbolista mexicano Diego Lainez. Lo cierto es que el mediocampista sólo entró en el minuto 80, aunque claro, esos fueron minutos muy decisivos. Algunos se expresaron con rencor por las redes sociales, ya que su rendimiento no fue el esperado. Por otra parte, una de las grandes jugadas del Real Betis no fue en la cancha, sino por fuera. En julio de este año, firmaron contrato con Nabil Fekir, el futbolista francés que juega de mediapunta. El club pagó alrededor de 20 millones de euros y otros diez posibles variables, por un contrato de cuatro temporadas. Lo cierto es que desde que comenzó a jugar con el Club, el Real Betis ha tenido un mejor rendimiento.

¿Y qué pasa en Sevilla?

Por su parte, el equipo estuvo jugando muy bien, tal como se esperaba. Pero esto no quita la terrible derrota del domingo frente al Barcelona. Fuera de eso, la performance del equipo se mantuvo a la altura de las expectativas de las Ligas Europeas. En conferencia de prensa, el técnico del Sevilla pudo dar algunas precisiones acerca de los últimos movimientos del equipo y de cómo se encuentran actualmente como grupo, sus desafíos, fortalezas y debilidades. Según él, el grupo está preparado y centrado en el Real Madrid, puesto que ellos están teniendo un gran rendimiento, y eso hace que sea un gran oponente. Algunos jugadores siguen mejorando su condición física, luego de ciertas lesiones. Por ejemplo, Reguilón es uno de ellos. Deben esperar a tomar algunas decisiones. La propuesta es poder dar el mejor equipo que se pueda al momento. Con todo, el equipo se prepara mentalmente para un reto lleno de ilusiones. Si bien hubo críticas contra el equipo, hace dos partidos estaban en la misma línea competitiva de ahora. El entrenador cree que hicieron un buen partido ante el Real Madrid. De todos modos, conoce al adversario y reconoce que es un equipo bueno, con grandes figuras, buenos jugadores y bien dirigido. En Eibar, el rendimiento fue bueno en un comienzo, y tormentoso hacia el final. Su visión da cuenta del buen fútbol y la solidaridad, de competir al máximo desde el juego. Pero si Eibar había sido una tormenta, lo que pasó este domingo frente al Barcelona fue un verdadero vendaval para el equipo ibérico. El club tenía intenciones de ir por todo, y qué mejor que hacerlo en su propio campo. Ante el cuestionamiento de por qué siempre quita a Jordán, el entrenador se ataja, comentando que es uno de los jugadores que más minutos lleva dentro de la cancha.

En cuanto a la goleada del domingo, Messi hizo nuevamente de las suyas. Si muchos festejaron ver nuevamente a la Pulga moverse con soltura y gritar su primer gol de la temporada, otros sufrieron el paseo. Por momentos se lo vio disperso durante el primer rato del partido. Pero Messi siempre es Messi. Y así quedó demostrado, luego de un tanto de tiro libre y al ángulo. Por más preparación y defensa de los sevillanos, es muy complicado prever la maestría del argentino.

Es cierto que los clubes han tenido rendimientos disímiles. Es difícil saber qué es lo que vendrá. Sevilla venía muy bien, hasta la goleada de la tarde de ayer. Habrá que estudiar en detalle cuál es el destino del Real Betis con sus nuevas adquisiciones, y ante el desaliento general luego de la terrible derrota contra el Villarreal. Granada se mantiene vivo y con fuerzas, frente al gran desafío de jugar entre los mejores equipos del mundo.