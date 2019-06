Exigencias básicas para un Smartphone

Creo que ya he tenido el suficiente número de smartphones en mi poder como para poder orientaros sobre las aplicaciones que no deben faltar en él. Me he pasado tiempos añadiendo y quitando aplicaciones, hasta que creo que he dado con las imprescindibles. Por si a alguien le sirviera de ayuda, ahí van las imprescindibles.

Aplicaciones de mensajería instantánea: whatsApp y Telegram. Ambas gratuitas. La primera es la más utilizada en el mundo, pero Telegram tiene un montón de posibilidades más. Ambas se actualizan bastante, y hay serias discusiones sobre cuál es mejor. Yo no lo tengo claro, por eso recomiendo ambas.

Música: Spotify sin ninguna duda es la mejor aplicación. Aunque tiene una versión gratis, si lo que pretendes es escuchar la música que te gusta, tu opción es suscribirte a la versión premium, en la que además de poder escuchar lo que quieras, puedes crear tus propias listas y se puede escuchar sin necesidad de estar conectado a Internet.

Navegabilidad: A día de hoy es un aspecto clave que engloba diferentes puntos, elige el tu software preferido (iOS o Android) y decántate por una de las muchas opciones de navegadores que existen para poder así disfrutar, por ejemplo, con las apuestas de fútbol, y divertirte sin problemas ni límite alguno: Safari o Chrome son las mejores opciones.

Fotografía: Google Camera es también sin ninguna duda la mejor aplicación. Tiene todas las características que podemos necesitar. Y como complemento a ésta, la aplicación TouchRetouch, que, aunque no es gratuita, es tan barata que merece la pena. Es una aplicación que permite quitar objetos o personas de una foto sin dejar ni rastro, se hace de manera muy sencilla, y no deja ni rastro. Francamente útil.

El tiempo: Aunque todos los dispositivos traen alguna app sobre el tiempo, voy a recomendar un par de ellas. En primer lugar, The Weather Channel. En pantalla veremos nuestra ubicación y la temperatura a tiempo real solo dando un clic. Es muy práctica. Pero si lo que buscas son predicciones, entonces no dudes en instalar AccuWeather, es la preferida por los viajeros porque te ofrece con antelación el tiempo que hará en tu destino.

Noticias: Aquí depende mucho lo que estés buscando. Inshorts, ofrece noticias de todo el mundo, pero resumidas en textos muy cortos, como mucho de 60 palabras. Una manera de informarse sin perder demasiado tiempo. Uno de los inconvenientes es que de momento solo está disponible en inglés. También es muy interesante Palabre, principalmente porque además de informar, podemos personalizar la página, y hacer que sólo aparezcan las noticias que nos interesan. También resulta muy útil Pocket, que nos permite guardar las noticias que nos interesan para poder leerlas más tarde y sin conexión.

Teclados Gboard: Es el del sistema y suele venir instalado por defecto en todos los terminales, y se actualiza constantemente lo que hace que resulte muy completo. Otra opción es Swiftkey, que tiene muchas y diferentes funciones y se puede personalizar hasta límites insospechados, además destacar su capacidad predictiva, mucho mayor que la del resto de teclados.

Almacenamiento Cloud: Para el que no sepa exactamente a qué se refiere, es muy fácil. Es un disco duro pero en internet. Allí puedes archivar todas tus cosas y acceder a ellas desde cualquier sitio del mundo y desde cualquier dispositivo. Pues bien, mis favoritos son Google fotos y google drive, son gratuitos prácticamente, y tienen alguna limitación de espacio, pero para usuarios particulares, es suficiente.