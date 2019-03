La madre del pequeño Eric responde a Salud: "Me entristece que manipuléis nuestra lucha"

Patricia Gil, la madre del niño algecireño de dos años con una enfermedad rara cuyo caso llegará al Parlamento andaluz de la mano de Ángela Aguilera (Adelante Andalucía), ha remitido un comunicado en respuesta al de la Consejería de Salud y Familias en el que afirma que su denuncia "está dirigida a la mala gestión de la Junta en referencia a las subvenciones por desplazamiento, jamás a la asistencia recibida por parte de los profesionales del SAS".

"Como he podido comprobar, son los primeros perjudicados por esta mala gestión", explica esta algecireña que relata que está agradecida a todos los profesionales que han atendido y atienden a su hijo. "No solo puedo confirmar toda la asistencia recibida en el Hospital Puerta Del Mar de Cádiz, en el Punta de Europa de Algeciras y en el Virgen de las Nieves de Granada, sino que además quisiera agradecer de forma pública a todos y cada uno de los profesionales que atienden y siguen atendiendo a Eric en el Servicio Andaluz de Salud", subraya. "Este tipo de enfermedades tarda una media de cinco años en diagnosticarse y gracias a la persistencia del Dr. Simón Lubián y la Dra. Isabel Benavente del servicio de Neonatología del Hospital Puerta Del Mar, a mi hijo se le diagnosticó con tan solo 7 meses. Lo mismo puedo decir de la Dra. Silvia Luque, una de las mejores pediatras especializada en digestivo de España, precisamente formada en el hospital San Juan de Dios de Barcelona, que atiende a Eric en el Hospital Punta Europa y que está volcada de una manera extraordinaria en el caso de Eric", continúa.

"Vuestro comunicado", dice en referencia al de Salud y Famlias, "no hace más que confirmar mi denuncia de que las familias que somos derivadas fuera de la Comunidad, no recibimos ayuda para manutención. Sí recibimos ayudas por transporte siempre que sea público, que, en mi caso, por razones que ya he explicado, nos es imposible. Por lo tanto, estáis confirmando todo lo que denuncio".

"Me entristece profundamente que no sólo renunciéis a buscar una solución que haga más digna la sanidad de este país, sino que también manipuléis nuestra lucha, la llenéis de ruido y simplifiquéis de tal manera que nos situéis en una esquina y con los profesionales enfrente. Ni Eric ni nosotros nos lo merecemos", manifiesta.

"Me gustaría pedirle a la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes que valore una reunión conmigo, para que así pueda comprobar en primera persona la situación en la que nos encontramos. Quizás así llegue a comprender que al final todo se reduce a que un niño con patologías muy severas necesita ayuda y que su madre luchará contra todos los obstáculos que impidan que su hijo tenga la mejor calidad de vida posible", concluye.