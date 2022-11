Don Isaac y La Madrileña (II)

De poder haber tenido posibles suficientes sin dudarlo habría ido hasta el número 2 de la calle Duque de la Victoria -curiosamente al lado de las oficinas de La Madrileña- y adquirido en la ventanilla correspondiente a la consignataria de vapores Hijos de Thomas Hayne los pasajes necesarios hasta Gibraltar.

Mil veces también y sin dudarlo dada su profesionalidad, había revisado la publicidad de tan prestigiosa naviera; la cual casi tenía memorizada. "Estos vapores harán viajes á los expresados puertos, cuyas salidas serán oportunamente anunciadas en los diarios locales de sus respectivas escalas. Admitirán carga y pasajeros para todos los puertos, carga para Inglaterra, puertos de los Estados Unidos, Mediterráneo, etc., con trasbordo en Gibraltar [...] se fletan vapores para viajes extraordinarios bien sean para pasajes, mercancías, ganado, etc., á precios convencionales". Prosiguiendo aquel texto cuyo soñado contenido no dejaba de ser una calderoniana ficción "para más información acúdase á sus consignatarios Sons of Thomas Haynes, calle Duque de la Victoria 2 -antes Nueva- Cádiz".

Y para más ahondar en su orgullo herido, y dada su diaria preocupación por la seguridad de los miembros de su orquesta, don Isaac bien podría seguir leyendo o recordando "los referidos señores tienen además organizados un completo servicio de vapores remolcadores con bombas á vapor para prestar auxilio, así como todos los aparatos necesarios para salvamentos de buques náufragos y sus mercancías, un inteligente personal de buzos y operarios para atender á los mismos". No sería extraño que un profundo bache del camino o el natural movimiento de su compañero de asiento, tal vez para sacar las buenas viandas preparadas para el viaje, lo sacara de su despierto e imposible marítimo sueño.

Y el corto, pero a la vez interminable trayecto entre Cádiz y San Fernando llegó a su fin. Tras de sí de seguro dejaría aromas a buenas chacinas de la tierra, olor a pescado seco, fragancias de añejo y barato perfume, todo envuelto en el colectivo hedor de la propia naturaleza humana, concentrado en espacio tan reducido se habría mezclado sin respetar nacionalidad, creencias o edad.

Con la escasa energía que aún le quedaba, se dirigió como así quedó posteriormente constatado, hacia la oficina del máximo responsable de La Madrileña. Todo aquel trayecto se podría haber evitado don Isaac si el Sr. Ruiz Rodríguez, ya fuese en modo telegráfico o mediante tradicional carta, le hubiese contestado a su oferta. Su mente centroeuropea quizá se preguntara sobre el porqué del tan singular comportamiento de aquel ante la posibilidad de hacer un buen negocio. Don Isaac de plantearse tal cuestión -que el sentido común bien ordena su reflexión- apenas tendría tiempo para buscar una razonada y razonable explicación; por ejemplo en la posible incidencia del binomio religión y cultura en tal actitud. Si su más que posible talmúdica formación, aunque en lo social luterana, bien pudiera tener asimilado que el progreso económico de las naciones se basa en la observación del trabajo como actividad grata a los ojos de Dios pues no en balde en las Sagradas Escrituras se proponen entre otras "El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado" (Proverbios 12:24); o "Más valen dos que uno, porque obtienen más frutos de su esfuerzo" (Eclesiastés 4:9); frente al católico pensamiento resultante del trentino concilio y posterior Contrarreforma donde prevalece la conservadora idea del trabajo como divino castigo "Te ganarás el pan con el sudor de tu frente" (Génesis 3:19); o imagen negativa de la actividad comercial ante el "No hagan de la casa de mi Padre un mercado" (Mateo 12:17) e incluso se impondrá la poco previsora idea de "Y mi Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten" (Corintios 9:8).

En definitiva, sagradas enseñanzas que independientemente de las latitudes, modulan el humano proceder para bien o para mal y por ende los destinos de los pueblos. En su obra La de Bringas (1884), el gran espíritu galdosiano pone en boca de uno de sus protagonistas: "España dormida, beatífica, que se goza en ser juguete de los sucesos y en nada se mete, con tal de que la dejen tranquila; que no anda, que nada espera y vive de la ilusión del presente mirando al cielo".

De vueltas a la realidad de Mr. Poppelsdorff, el diligente director de tan femenina orquesta, según se recogió anterior y documentalmente, se entrevistó y acordó "Con el Señor que dijo ser administrador de dicho punto de las diligencias La Madrileña [...] en que el precio había de ser de 200 pesetas, y por esta cantidad trasladar dicha compañía y todo el equipaje, que según talón de ferrocarril resultó ser de 440 kilos conviniendo en que la salida de la Compañía y el equipaje se efectuaría en el Coche-Correo del día del mes actual, y que si este no era lo suficientemente capaz para conducirlos se pondría un coche extraordinario hasta Algeciras". Y así y con todo concertado volvió don Isaac rápido y veloz al punto de partida para ultimar los detalles del traslado de su querida orquesta hasta la ciudad de Algeciras. El debut en la plaza de Gibraltar cada vez estaba más cerca.

Y aconteció que en el fijado día y hora las componentes del musical elenco ocuparon sus asientos según lo convenido, para dar comienzo a tan incómodo trayecto expresándose en igual tiempo y forma que el texto anterior: "Al ocupar dicho carruaje resultó que sin embargo de haberse colocado 5 personas en el cabriolé y 9 en el interior, no podían humanamente acomodarse en sus asientos; y visto esto, el Sr. Administrador dispuso se enganchara dicho carruaje, pero cual vio sería la sospecha del que habla (don Isaac), cuando al llegar á Tarifa le dijo el mayoral, que las señoras que ocupaban el Brec tenían que desocuparlos y pasar a la diligencia, siendo testigos de estos hechos un señor de apellido Lacerna que ocupaba la berlina y un señor Capitán de la Guardia Civil que también venía en el coche; y resultó, por lo tanto, ocupada la diligencia por más personas de las que reglamentariamente podía ocupar".

Al parecer, y según podía ir comprobando tan formal músico, lo convenido y contemplado poco se asemejaba a lo ofrecido. Prosiguiendo en la redacción de su malestar: "Las 200 pesetas convenidas por dicho transporte fueron entregadas á un señor que dijo ser sobrino del Sr. Administrador, y en presencia del dueño del Restaurant del Correo, y habiendo reclamado el resguardo de ello le fue negado, fundándose en que no era costumbre y que ya constaba en la hoja de ruta". Curiosamente y según publicitaba la propia empresa "la administración y despacho de billetes para estos carruajes se hayan establecidos en [...] San Fernando, Estación del Ferrocarril y en la Fonda y Restaurant del Correo, calle Pizarro, 48". Afirmación tras la cual no señalaba -precisamente- al supuesto y reseñado dueño del citado establecimiento como el más indicado testigo para la dineraria entrega. Idóneo momento aquel para que, quizá, haberle comentado al eficiente director, la sabiduría del refranero español al expresar pertinentemente al caso "A dineros pagados, brazos quebrados".

Sobre las incidencias de aquel tipo de viajes en diligencias por caminos de herradura, valga la siguiente descripción realizada por quién lo padeció años después en contrario sentido y hasta la ciudad de Guzmán el Bueno: "Desde Algeciras la bella desde la perla de más oriente de todo el Mediterráneo, hay varios medios de comunicación […] todos muy bien servidos y montados; el más antiguo y más original que a todos nos encanta, es La Madrileña, que nosotros cariñosamente llamamos de Nicolás (por su propietario Nicolás Marcet). A las 6,30 se va al Parador (Plaza Juan de Lima); en el café contiguo esperan los populares Sánchez (conductores o mayorales), a los viajeros. Dan la voz de salida y acudimos a taquilla. Hay varios precios, pero como la empresa y viajeros componen por amistad una familia, todos pagan lo mismo y se acomodan como mejor les place en el coche. Los que por primera vez lo hacen, se felicitan de lo holgados y cómodos que van a hacer el viaje. ¡Qué bien!. ¡Que anchos y cómodos vamos a llegar a Tarifa!; más, al salir de los Barreros (calle de la Villa Vieja que comunica con calle Eladio Infante, frente a la altura del antiguo bar El Hormiguero y callejón de La Noria) para el coche, entra un compadre del mayoral que lo vi momentos antes en el café, tomando copas. Seguimos y a los pocos momentos otra parada, y sube otro; éste trae sacos, cestos y otros cachivaches que van quitando comodidad a los pasajeros que pagaron y soñaron con comodidades que sólo les dura unos instantes. En la venta de Los Guijos, vuelve a parar el coche y suben dos pasajeros; con dos costales llenos de no sé qué, que me obligan a llevar los pies cerca de las nubes, y el resto de mi humanidad a las profundidades del cabriolet. Pelayo, parada oficial; copa, café o lo que guste el viajero; pues, es una cantina muy surtida y bien servida; el lugar es encantador y de una belleza salvaje; la frondosidad de sus alcornocales que entre sus ramas deja ver al viajero como cinta cinematográfica la belleza del estrecho, que llenan el espíritu de un placer que hace olvidar las liberalidades del mayoral. ¡Al coche, señorito!, grita uno; y todos nos volvemos a colocar como podemos, pero ni con una sombra de satisfacción de la que experimentamos al salir de Algeciras. Guadalmesí: parada y subida de un carabinero; cien metros más adelante otra parada, y aumento del pasaje, que vamos ya como sardinas en barrica. Dos horas transcurrieron estamos a la vista de Tarifa; parada y entonces todos los que no pagaron desocupan el coche, y éste más ligero y los paganos más holgados, en pocos momentos nos hallamos en la histórica Tarifa".

En matutino turno el joven maletero Antoñito (Antoñito García Aguilar) esperaba como era habitual la llegada de la diligencia o góndola (el horario en dirección hacia Algeciras contaba con un único horario que partía desde San Fernando a las 8:30 de la noche, coincidente con la llegada del tren último de Cádiz; las salidas desde Algeciras se producían a las 13:00 después de la llegada de los vapores de Gibraltar y correo de Ceuta); por experiencia sabía que lo establecido en carteles y anuncios para llegadas y salidas poco se cumplían, dadas las circunstancias que podrían darse durante el trayecto: averías, inclemencias del tiempo, enfermedad de conductores, pasajeros o animales, y así un largo etcétera.

Sea como fuere, con cristiana paciencia esperaba la llegada del carruaje de La Madrileña que le generaba gran parte del diario sustento. El servicial Antoñito, como la mayoría de los mozos-maleteros de la Algeciras de entonces, había comenzado a trabajar cuando ni tan siquiera su endeble y aniñado cuerpo estaba preparado físicamente para cargar con bultos y maletas. Mal alimentados, y en su gran mayoría obligados a ayudar en la casa para sacar la prole adelante, aquellos niños de entonces pasaban por su infancia de puntillas, sin enterarse. ¡Qué lejos estaba la realidad de aquellos infelices comparada con la de otros menores pertenecientes a familias con posibles!

Antoñito, dada su constante presencia en el lugar en aquella época, formaba parte del cotidiano paisaje de la plaza Juan de Lima. Espacio urbano resaltado por el paramento blanqueado de la fachada de la capilla de San Antón, que además acogía aquel gran óculo abocinado que como ojo de cíclope todo lo observaba. Coronado por su espadaña el pequeño templo, también llamado popularmente de La Caridad, presidía aquel público lugar del centro bajo, dando nombre al distrito que, conjuntamente con los llamados: Pósito, Convento y San Isidro conformaba la división administrativa -con fines electorales y sanitarios- de la Algeciras de entonces. Frente alpequeño oratorio, haciendo esquina con la calle de la Alameda y gozando por tanto de doble entrada, el también conocido Antonio Gutiérrez, abría cada mañana su tienda de ultramarinos para ofrecer a su clientela habitual o de paso, lo mejor en alimentación. Otro destacado establecimiento de aquella tan algecireña y urbana imagen era la posada del Carmen, al frente de la cual ordenando fogones y habitaciones se encontraba su dueña y alma del negocio Ana López, perfectamente acompañada por su marido Simón Rodríguez en su siempre diligente atención del viajero. Y así puesto el escenario entró en la algecireña plaza la diligencia de La Madrileña, dejando atrás el camino de Tarifa con la prisa y acostumbrado ruido de cascos, bufidos y gritos del mayoral; portando en su empolvada y embarrada góndola a la orquesta de mujeres de don Isaac Poppelsdorff.