Dolor crónico y calidad de vida

Ya hay estudios que señalan cómo el dolor crónico tiene mayor impacto en la merma de la calidad de vida de las personas que el dolor agudo. El dolor crónico plantea el problema de la posible dependencia de analgésicos. Por suerte, existen alternativas como Dolifaes y terapias de exposición controlada al dolor.

Dolor crónico, dolor agudo y su impacto en el estado anímico

El dolor se clasifica atendiendo a diferentes criterios, siendo lo que más afecta a quien sufre dolor el tiempo y la repetitividad, antes que la intensidad.

El dolor agudo suele estar motivado por una lesión física en nervios, músculos o articulaciones, y se suele controlar con analgesia más o menos potente. Sin embargo, el dolor crónico es multicausal y requiere de un uso controlado de la medicación destinada a controlar los síntomas. De hecho, es posible que el dolor crónico no sea un aviso se una lesión presente en el momento en que se manifiesta.

Esto suele desconcertar a quien lo padece: "¿insinúa que mi dolor no es real?". En absoluto, claro que es real, lo que sucede es que no siempre hay algo solventable. Se dan casos en los que el dolor persiste una vez superada la lesión, lo que no supone que ese dolor sea menos importante.

Los pacientes aquejados de dolor crónico sufren con mayor frecuencia cuadros depresivos debido al mal descanso y a la falta de esperanza en una recuperación completa. Aunque se habla de dolor crónico cuando sobrepasa los seis meses de duración, en la mayoría de los casos se refiere a problemas que no se van a resolver por sí solos. Muchas veces, precisan tratamientos de control del dolor y trucos para aliviar los episodios más intensos.

El tratamiento del dolor crónico puede incluir ejercicios de rehabilitación y una exposición controlada y gradual al propio dolor en los casos más incapacitantes. Pero, además, muchos pacientes aquejados de dolor crónico cuentan con aliados no dañinos como el uso de calor seco y de pomadas con efecto analgésico tópico, que permiten un uso prolongado o puntual más seguro para el paciente que los tratamientos orales.

Estos remedios no invasivos sirven para diferentes tipos de dolor. Jugando con el frío y el calor seco se hace más llevadero, respectivamente, tanto un esguince como una contractura muscular. Lo importante es saber cuál aplicar en cada caso para no obtener el efecto contrario al deseado. Por su parte, existen preparados de utilización tópica que ejercen la misma acción con independencia de si el dolor va acompañado o no de inflación, de si se debe a una lesión reciente o a un problema degenerativo.

En una sociedad donde cada vez la esperanza de vida es mayor, también aumenta el porcentaje de población aquejado de dolores crónicos. Controlar estos dolores resulta esencial para evitar que terminen siendo la acusa de otras patologías y la persona termine dolorida, deprimida y polimedicada.

Las unidades del dolor son cada vez más necesarias en hospitales y centros de salud, tanto para los casos paliativos como para los pacientes crónicos. Como hemos dicho, ante el dolor agudo de corta duración es posible recurrir a determinados fármacos que no admiten el empleo continuado. Sin embargo, no hay suficientes recursos como para atender a toda la población aquejada de dolor severo o crónico, de ahí es esfuerzo por ofrecer soluciones no tóxicas para recuperar, en la medida de lo posible, esa calidad de vida que el dolor crónico suele disipar.